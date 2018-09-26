"Дождь": братьев Магомедовых наказали за компромат на Керимова

Решающим фактором для уголовного преследования совладельцев группы компаний "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых стало французское уголовное дело против их конкурента, члена Совета Федерации России Сулеймана Керимова. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на источники в руководстве ФСБ России и окружении арестованных бизнесменов.

По информации телеканала, Керимов был задержан во Франции с подачи Магомедовых, что было сочтено Москвой как предательство.

Источники "Дождя" рассказали, что в 2016 году между Магомедовыми и Керимовым началась борьба за Махачкалинский порт. Согласно уставным документам, он являлся федеральным государственным унитарным предприятием, однако настоящим бенефициаром был именно Керимов.

В мае 2016 года Росморречфлот неожиданно назначил нового директора порта – выходца из группы "Сумма" братьев Магодмедовых Андрея Гормаха. После этого противостояние за порт длилось почти год. Решения Росморречфлота люди Керимова отменяли в Гудермесском городском суде Чечни. Тогда братья Магомедовы решили разобраться с ним, инициировав в отношении него уголовное дело во Франции. Источник в ФСБ рассказал "Дождю", что "они передали финансовые документы об отмывании денег Керимовым французской полиции". Именно после этого в ноябре 2017 года сенатор был задержан в Ницце. Ему предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов при покупке виллы на Лазурном берегу.

В январе 2018 года французские власти отпустили Керимова на несколько дней в Москву, где он встретился с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Тогда же письма с поручительством за него во французское посольство направили известные бизнесмены, политики и топ-менеджеры госкомпаний, в том числе миллиардер Михаил Прохоров и глава Сбербанка Герман Греф. Источники "Дождя" утверждают, что было и неформальное поручительство от президента России Владимира Путина. Именно благодаря ему Керимова решили отпустить в Россию окончательно, сняв с него все обвинения.

Братья Магомедовы, в свою очередь, оказались в московском СИЗО "Лефортово". Источник, близкий к окружению Керимова, рассказал, что решение об их аресте принималось "на самом верху". Он также сообщил, что поведение совладельцев группы "Сумма" не понравилось лично Путину – якобы "он не любит, когда наши граждане устраивают разборки за границей".

Вместе с тем адвокат Зиявудина Магомедова Александр Гофштейн заявил, что никакими данными о противостоянии своего подзащитного с Керимовым не располагает. Он также назвал "чушью" версию о том, что Магомедовы передавали что-либо французской полиции.

Братья Магомедовы были арестованы в марте 2018 года. Им предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате государственных средств. Следственный комитет оценивает ущерб государственному бюджету, нанесенный совладельцами группы "Сумма", в 2,5 миллиарда рублей. В частности, по версии следствия, они похитили 750 миллионов рублей при строительстве футбольного стадиона в Калининграде и чуть не сорвали открытие арены к чемпионату мира по футболу.

Магомеду Магомедову также инкриминируют незаконное приобретение и хранение оружия.