Братьям Магомедовым продлили арест до 5 августа

Тверской суд Москвы продлил содержание под стражей совладельца группы "Сумма" миллиардера Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда до 5 августа. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Следствие ходатайствовало об этом в связи с тем, что Зиявудин имеет недвижимость за рубежом, а допрошенные по уголовному делу менеджеры "Суммы" покинули Россию. Об этом на суде заявил следователь Николай Будило. "Данные обстоятельства свидетельствует, что при изменении меры пресечения Магомедовы могут скрыться", — резюмировал он.

Защита Зиявудина Магомедова и сам предприниматель просили суд перевести его под домашний арест. Адвокат Мария Белявская представила суду поручительство, которое подписали двадцать два известных российских спортсмена. Среди них – чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, олимпийские чемпионы по хоккею Сергей Макаров, Владимир Мышкин, Андрей Коваленко и другие. Также защита заявила, что располагает письмом в поддержку Магомедова из Европейского университета, подписанным деканом одного из факультетов, нынешним главой Счетной палаты России Алексеем Кудриным. При этом Белявская заявила, что в рамках расследования уголовного дела было арестовано всё имущество её подзащитного, как и банковские счета компании.

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы в марте по подозрению в создании преступного сообщества, мошенничестве, хищениях и растрате бюджетных средств на сумму 2,5 миллиарда рублей. Магомеду Магомедову также инкриминируют незаконное приобретение и хранение оружия.