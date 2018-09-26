Главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границе

Главы Чечни и Ингушетии – Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров – в среду подписали соглашение о закреплении границы между регионами. Оно предусматривает равноценный обмен нежилыми территориями Надтеречного района Ингушетии и Малгобекского района Чечни, передает ТАСС.

Чечня получит часть горной и лесистой местности, а в ответ предоставит соседу "равносильную" приграничную территорию, говорится в документе.

Возможная передача земель Чечне вызвала в Ингушетии акции протеста, которые продолжаются в настоящее время. "Кавказ.Реалии" сообщает, что в городе Магас полиция с применением силы задерживает участников стихийного митинга.

Ранее власти призвали жителей Ингушетии не ходить на несогласованные акции. Сообщалось, что в нескольких городах республики отключили интернет.

В Кремле заявили, что президент Владимир Путин получает информацию о ситуации в Ингушетии.