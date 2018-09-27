СМИ: в России до следующих выборов могут быть уволены 10 глав регионов

Президент России Владимир Путин до следующих выборов может отправить в отставку до десяти глав регионов. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на близких к администрации президента собеседников.

По их словам, несколько губернаторов могут быть уволены в течение месяца, а остальные весной. В отставку могут быть отправлены, в частности, главы Курской и Липецкой областей Александр Михайлов и Олег Королев. Речь также может идти о главе Челябинской области Борисе Дубровском, губернаторе Мурманской области Марине Ковтун, Оренбургской области Юрии Берге, Курганской области Алексее Кокорине и главе Башкирии Рустэме Хамитове, пишет газета.

Бывший федеральный чиновник сообщил "Ведомостям", что возможна и отставка главы Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Срок его полномочий истекает в 2019 году.

Накануне президент Владимир Путин отправил в отставку глав трех регионов — Астраханской области, Приморского краяи Кабардино-Балкарии.