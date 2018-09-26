Путин сменил главу Кабардино-Балкарии на его однофамильца

Президент России Владимир Путин сменил главу Кабардино-Балкарии Юрия Кокова на его однофамильца Казбека Кокова. Об этом сообщает "Интерфакс".

Юрий Коков якобы попросил перевести его в Москву "по ряду обстоятельств". Также Путин назначил Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморского края. Президент поддержал его намерение идти на выборы губернатора Приморья. До этого Кожемяко был губернатором Корякского автономного округа, Амурской и Сахалинской областей. Ранее Путин сменил губернатора Астраханской области. На пост временно исполняющего обязанности губернатора назначен Сергей Морозов. Ранее он был помощником министра обороны.

По словам Путина, прежний глава Астраханской области Александр Жилкин сам обратился с просьбой перевести его на другое место работы. Он занимал эту должность с декабря 2004 года. О возможной отставке Жилкина днём ранее писало РИА Новости со ссылкой на собственные источники.