"Здесь был Чепига": Рунет о расследовании покушения в Солсбери

Расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider утверждают, что раскрыли личность человека, ранее известного как Руслан Боширов. По результатам своих поисков они настаивают, что это - полковник ГРУ и герой России Анатолий Чепига (подробнее здесь).

Леонид Лялин:

Ну что, доигрались с этим вашим "выложи свое фото из 90-х"?!Боширов спалился!

Владимир Милов:

Почему я не удивлен, что один из "солсберецких" туристов оказался полковником ГРУ? (Твою мать, ну у наших джеймсов бондов буквально ВСЕ в открытых источниках)

Роман Могучий:

Базы российских госорганов годами продавались на каждом радиорынке, и государство это не волновало вообще: кого там волнуют персональные данные черни.

Теперь этими базами государству же и достаётся, смешно получается. А всего-то нужно было граждан защищать.

Михаил Коростиков:

Если это правда — это грустно. Сначала ты герой войны из маленькой деревни на границе с Китаем, а потом тебя заставляют участвовать в чудовищно спланированной операции с сомнительными целями, которая заканчивается провалом. В наказание ты должен сообщить всей стране по телеку что ты гей

Карина Кокрэлл-Фере:

Думается, настоящее имя второго "туриста" тоже не заставит себя ждать.

Интересно, этот в каком окажется чине?

А если совсем серьезно, Тереза Мэй абсолютно правильно сформулировала: это была боевая химическая атака спецслужб РФ на территории Великобритании.

Что дальше?

Совершенно потеряли берега...

Карл Волох:

После недавних новостей о "Петрове и Боширове" вспоминаются два типа шпионских книг и фильмов - реалистичные английские (в частности, по Ле Карре) о полном развале и параличе британской разведки в 60-70, когда стало понятно, что там работает советский крот (в реальности - группа высокопоставленных кротов), и современных, где события разворачиваются вокруг похищенных из компьютеров списков тайных агентов западных спецслужб, которые могут попасть в руки врага. А теперь представьте, сколько российских агентов - шпионов и диверсантов - вычислили британские, американские и прочие контрразведчики, анализируя вполне доступные даже смертным базы данных получателей российских паспортов после прокола солсберийской парочки. Сдаётся мне, мы имеем здесь дело с самым крупным провалом разведслужб в истории, рядом с которым меркнет даже "кембриджская пятерка". Добавим к этому недавнюю массовую высылку российских дипломатов (точнее, шпионов под дипломатическим прикрытием), и станет понятно, мы что стали свидетелями абсолютно беспрецедентного краха в истории мирового разведсообщества.

Похоже только, что боевик на эту тему снять Голливуду не удастся - только комедию об эталонных лишнехромосомных придурках

Сергей Пархоменко:

Итак, в нашем распоряжении теперь есть два события.

1) Под идиотской маской тупого «чистильщика», любителя солсберецкой готики "Боширова", подвергнутого унизительной процедуре публичного опускания (в тюремно-уголовном смысле термина) в исполнении потной интервьюерши из Рашитудей, - обнаружена личность полковника военной разведки, Героя России, участника украинской спецоперации по имени Анатолий Владимирович Чепига. Этот человек обвиняется в применении боевого отравляющего вещества на территории Великобритании, в результате которого один человек погиб, а несколько других тяжело пострадали.

2) Владимир Путин, президент Российской Федерации, выступая 12 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил: "Мы знаем, кто они такие, мы их нашли", он сообщил также, что это "гражданские лица" и "ничего там особенно криминального нет, уверяю вас".

Из этого следует, что у нас есть только две возможности для объяснения противоречий между двумя этими фактами:

1) Либо Президент Российской Федерации был введен в заблуждение собственным Министерством обороны и собственными спецслужбами. Он был поставлен в положение, когда вынужден был сообщать мировому сообществу свою позицию, будучи не щнакомым с реальным положением дел. То ест налицо, в сущности, мятеж с участием высшего руководства целой группы силовых структур РФ.

В таком случае нам предстоит увидеть, каким образом этот мятеж бует подавлен, как виновные в его организации наказаны, и какие будут приняты меры, для того чтобы исключить в дальнейшем возникновение таких опасных и разрушительных для государства обстоятельств.

2) Либо Президент Российской Федерации является прямым участником диверсионной операции с участием кадровых офицеров военной разведки РФ, в ходе которой отравляющее вещество было доставлено на территорию Великобритании и там использовано для отравления граждан иностранного государства. Роль Президента Российской Федерации в этой операции заключалось по меньшей мере в прикрытии исполнителей и выведении их из-под законной ответственности. И в дальнейшем предстоит выяснить, исчерпывалась ли она этим этапом, или включала в себя также и другие преступные действия.

В таком случае нам предстоит увидеть, каким образом эта ответственность президента РФ как непосредственного участника диверсионной операции будет квалифицирована в системе международного права, какова будет возложенная на него ответственность, как это повлияет на протокол общения глав других государств с главой российского государства. И каковы будут последствия для этого самого российского государства в целом, в связи с возложением ответственности за диверсионные операции непосредственно на этого самого его главу.

Я, конечно, понимаю, что всю эту ситуацию можно было бы описать и гораздо лаконичнее. В принципе, достаточно и одного слова. И я даже знаю в русском языке несколько слов, прекрасно подходящих для такого случая.

Но хочется как-то зафиксировать положение на игровом поле подробнее. Так сказать, для протокола. Пригодится впоследствии.

Леонид Волков:

Путину очень больно должно быть жить в мире 2018 года, которые он не понимает ВООБЩЕ. Не понимает, что такое базы данных и журналистские расследования, что такое прозрачность и как легко проверять его детскую ложь.

Нам точно нужен президент, который постоянно публично обделывается?

Роман Попков:

Да, на фоне этой ГРУшной истории Матиас Руст со своим самолетом на Красной площади просто отдыхает и курит. Вот интересно, товарищи офицеры из ГУ Генштаба ВС РФ должны же как-то Верховному все это объяснять? Но они же не могут сказать, что все наше ГРУ можно выпалить по базам паспортов, купленным где-нибудь на Савеловском вокзале? Товарищи офицеры ведь Верховному доложат, что агенты британской разведки коварно перекупили МВД РФ, а потом слили сверхсекретную информацию либерастам на тайных встречах в Вильнюсе и Риге. И Верховный будет жить с этой информацией, руководствуясь такой информацией он будет проводить дальнейшую государственную политику.

Александр Рыклин:

А Маргарита Симоньян ничего не пишет у себя в твиттере по поводу нового интервью с "Петровым и Бошировым"? Тут же выяснились некоторые подробности.. Скажем, было бы очень любопытно узнать, за какую-такую "миротворческую миссию" Анатолию Чепиге (в девичестве - Боширову) в 2014 году было присвоено звание аж целого героя России?! Мне, например, сразу пришло в голову, что речь о спецоперации по выводу отстрелявшегося Бука...

Павел Каныгин:

В декабре 2014 года полковнику Чепиге А.В (наст имя "Боширова" из солсберецких) за выполнение миротворческой миссии было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Речь, очевидно, идет об участии в войне с Украиной. И здесь надо вспомнить, что после своего задержания говорил об участии в этой войне другой сослуживец Чипиги - капитан Ерофеев.

А говорил он, что оказался в Донбассе с "боевой задачей по наблюдению за сторонами, которые вели конфликт". Творят мир и наблюдают. Все ясно.

Фёдор Крашенинников:

Единственным (и совершенно фантастическим!) способом выйти из ситуации с Чепыгой-Бошировым было бы совместное явление в кадре Руслана Боширова, предпринимателя средней руки в сфере спортивного питания, и героя России Анатолия Чепыги.

Если это не один человек, то в чем проблема? Выходят и опровергают.

Но мы же все понимаем, почему этого не будет?)

Тихон Дзядко:

Боже, какой же это всё стыд от начала и до конца

Впрочем, часть аудитории, от неравнодушных блогеров до официального представителя МИД России, расследованием не убеждена.

Станислав Куприянов:

Очень завидую людям, у которых Все Просто. Например, для которых Петров и Боширов - это действительно агенты ГРУ, которые действительно отравили Сергея Скрипаля действительно Новичком действительно просто потому что because fuck you that’s why.

По-моему, ничего не просто, а очень даже сильно <очень> сложно.

Чем больше всплывает информации, тем более очевидно, что Петров иБоширов - действительно не простые туристы, которые приехали посмотреть на шпили. (ну, собственно, в момент их появления это сразу понятно было)

Чем больше всплывает информации, тем более очевидно, что Bellingat не сами по себе такие сильно <очень> умные, а используются в качестве сливного бачка. Кем используются? Очень интересный вопрос.

Чем больше всплывает информации - парадоксальным образом - тем более очевидно, что Петров и Боширов никаких Скрипалей не отравляли.

А что же они там делали?

Еще более интересный вопрос.

Ответ на который, думаю, прекрасно знают и британские, и российские спецслужбы.

Нам же его знать, во-первых, не положено.

Во-вторых, он может нам не понравиться.

“Запомните этот твит”.

Ольга Попова:

Папа говорит: если бы они реально хотели убить кого-то, то приехали бы из разных стран, с паспортами разных стран, и операция была бы намного более хитрой. А если бы это было реальное химоружие - погибло бы дохрена народа.

Окей, моя первоначальная версия - что это какие-то ребята свои счеты сводят, пусть даже какие-то грушники, но не обязательно уведомив самое высшее начальство. Но не могли же они не знать о существовании видеокамер? Не могли же они не понимать, что их быстро вычислят, прилетев прямым рейсом и направившись напрямую в Солсбери?

Это можно понимать только как акцию устрашения, беззастенчивую, да еще и провалившуюся. Неужели такое можно было делать без ведома Путина? Неужели Путин настолько махнул рукой на международную репутацию?

Я просто в догадках теряюсь

Александр Дюков:

Я вообще-то собрался уже спать, но уж ладно, разьясню, что есть в очередном "расследовании" Bellingcat и Insider, а чего там нет. Разумеется, в СМИ сейчас появится множество заголовков "Расследование Bellingcat показало, что "Боширов" - это полковник ГРУ А. Чепига". Но это будет заведомая ложь.

Не поленитесь, прочитайте внимательно "расследование" и обратите внимание на доказательную базу. Единственное, что из текста Belllingcat подтверждается независимыми проверяемыми источниками - это то, что на свете есть полковник российской армии А.В. Чепига, что он в 2001 г. окончил Дальневосточное общевойсковое командное училище, а в 2014 г. был удостоен звания Героя России. Дальше - сплошные предположения и бездоказательные утверждения. Bellingcat пишет, что Чепига служил в 14-й бригаде спн ГРУ и потом окончил "академию ГУ ВС РФ" - то есть Военно-дипломатическую академию (с 2011 - Военную академию МО РФ). Однако в качестве доказательства службы Чепиги в 14-й бригаде приводится лишь ссылка на неназванную "базу данных", а доказательств учебы в ВДА не приводится вообще. Утверждение же о идентичности Чепиги и Боширова и вовсе базируется исключительно на предполагаемом портретном сходстве.

Так что правильное резюме "исследования" выглядит следующим образом: "Bellingcat доказало существование Героя России полковника А.В.Чепиги и, базируясь на непроверяемом источнике неизвестного происхождения, заявляет о его принадлежности к ГРУ. Bellingcat также предполагает, что А.В. Чепига и Р. Боширов являютя одним лицом, обосновывая это предположение исключительно предполагаемым внешим сходством".

Олег Лурье:

Горе-расследователи выяснили, что полковник ГРУ Анатолий Чепига проходил службу в 14 бригаде спецназа ГРУ. Вполне возможно. Но дело в том, что спецназ ГРУ участвует в боевых действиях, силовых мероприятиях, но никогда не принимает участия во всевозможных шпионских акциях. Тем более за границей. Их обучают совсем другому. А для ювелирной работы за рубежом разведчики используют других людей. Специально обученных. Так происходит не только в России, но и в других странах.

Так что, поздравляю вас, граждане из Bellingcat, соврамши. В очередной раз очередной фейк. Тщательней надо работать, иначе денег лишат.

Мария Захарова:

Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же, после выступления Т.Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России. Доказательств нет - соответственно продолжают информационную кампанию, основная задача которой отвлечь внимание от главного вопроса: ЧТО ПРОИЗОШЛО В СОЛСБЕРИ?

Вопрос прежний: когда будут предъявлены какие-нибудь доказательства причастности хоть кого-нибудь к, как нам говорит Лондон, отравлению в Солсбери?

Кирилл Гончаров:

Мария Владимировна, ну Солсбери - не бермудский треугольник и не бином Ньютона. Что расследовать? Вы так активно требуете доказательств, и каждый раз они появляются, что за МИД неловко уже всему миру.