Настоящий полковник. Раскрыта личность "Руслана Боширова"

Расследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider в среду опубликовали третью часть найденных в открытом доступе и полученных от неназванных источников материалов, доказывающих связь "простых туристов" Александра Петрова и Руслана Боширова с российским Министерством обороны, а точнее – с бывшим ГРУ (ныне – Главным управлением Генштаба МО). Как и предполагала с самого начала британская полиция, имя как минимум одного из россиян, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, оказалось вымышленным: Руслан Боширов, "продавец спортивного питания", оказался полковником ГРУ Анатолием Чепигой.

Как разоблачали Александра Петрова и Руслана Боширова. Хронология.

5 сентября . Британская полиция сообщает имена двух подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, подчеркивая, что не знает – реальные это имена или вымышленные.

. Британская полиция сообщает имена двух подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, подчеркивая, что не знает – реальные это имена или вымышленные. 12 сентября . Владимир Путин говорит, что подозреваемые в отравлении Скрипалей "известны российским властям" и являются "гражданскими лицами". "Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут", – добавил российский президент.

. Владимир Путин говорит, что подозреваемые в отравлении Скрипалей "известны российским властям" и являются "гражданскими лицами". "Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут", – добавил российский президент. 13 сентября . Телеканал Russia Today показывает большое интервью с Петровым и Бошировым. На вопрос о том, что они делали в Солсбери, оба ответили, что ездили туда как туристы посмотреть на кафедральный собор. То, что они ездили в Солсбери дважды – 3 и 4 марта, они объяснили тем, что 3 марта город был "завален снегом" и они не смогли там гулять, а на следующий день погода улучшилась (снимки с камер наблюдения, опубликованные британской полицией, опровергают слова о "заваленном снегом" Солсбери). Главный редактор RT Маргарита Симоньян не стала спрашивать, почему у ее собеседников были куплены билеты из Лондона в Москву на два рейса подряд – вечерний 4 марта и ночной 5-го (об этом еще 5 марта написала "Фонтанка"). На вопрос о том, чем они зарабатывают на жизнь, Петров и Боширов заявили, что "торгуют спортивным питанием" и работают в "фитнес-индустрии".

. Телеканал Russia Today показывает большое интервью с Петровым и Бошировым. На вопрос о том, что они делали в Солсбери, оба ответили, что ездили туда как туристы посмотреть на кафедральный собор. То, что они ездили в Солсбери дважды – 3 и 4 марта, они объяснили тем, что 3 марта город был "завален снегом" и они не смогли там гулять, а на следующий день погода улучшилась (снимки с камер наблюдения, опубликованные британской полицией, опровергают слова о "заваленном снегом" Солсбери). Главный редактор RT Маргарита Симоньян не стала спрашивать, почему у ее собеседников были куплены билеты из Лондона в Москву на два рейса подряд – вечерний 4 марта и ночной 5-го (об этом еще 5 марта написала "Фонтанка"). На вопрос о том, чем они зарабатывают на жизнь, Петров и Боширов заявили, что "торгуют спортивным питанием" и работают в "фитнес-индустрии". 14 сентября . Расследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider публикуют полученные из неназванных источников документы о выдаче Петрову и Боширову внутренних российских паспортов. На документах есть штамп "Сведений не давать", телефонный номер, предположительно относящийся к Хорошевскому району Москвы (там расположена штаб-квартира Главного управления Генштаба, бывшего ГРУ), и пометка "с.с.", которую авторы публикации трактуют как аббревиатуру "совершенно секретно".

. Расследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider публикуют полученные из неназванных источников документы о выдаче Петрову и Боширову внутренних российских паспортов. На документах есть штамп "Сведений не давать", телефонный номер, предположительно относящийся к Хорошевскому району Москвы (там расположена штаб-квартира Главного управления Генштаба, бывшего ГРУ), и пометка "с.с.", которую авторы публикации трактуют как аббревиатуру "совершенно секретно". 15 сентября . Журналисты дозваниваются по указанному в анкете телефонному номеру и подтверждают, что он принадлежит Министерству обороны.

. Журналисты дозваниваются по указанному в анкете телефонному номеру и подтверждают, что он принадлежит Министерству обороны. 20 сентября . Bellingcat и The Insider публикуют выписку из системы регистрации на рейс, в которой есть номера загранпаспортов Петрова и Боширова. Авторы публикации утверждают: все цифры номеров их паспортов, кроме трех последних, совпадают с номером паспорта россиянина Эдуарда Широкова (Шишмакова), которого власти Черногории считают сотрудником ГРУ и организатором неудавшегося государственного переворота в стране. В публикациях Bellingcat и The Insider также приводятся полученные из неназванных источников данные о других зарубежных поездках Петрова и Боширова – в Лондон, Женеву, Париж, Амстердам и другие западноевропейские города. Также делается предположение, что именно Петров и Боширов являются двумя россиянами, арестованными и высланными из Нидерландов в начале 2018 года за попытку несанкционированного доступа к швейцарской химической лаборатории в городе Шпиц.

. Bellingcat и The Insider публикуют выписку из системы регистрации на рейс, в которой есть номера загранпаспортов Петрова и Боширова. Авторы публикации утверждают: все цифры номеров их паспортов, кроме трех последних, совпадают с номером паспорта россиянина Эдуарда Широкова (Шишмакова), которого власти Черногории считают сотрудником ГРУ и организатором неудавшегося государственного переворота в стране. В публикациях Bellingcat и The Insider также приводятся полученные из неназванных источников данные о других зарубежных поездках Петрова и Боширова – в Лондон, Женеву, Париж, Амстердам и другие западноевропейские города. Также делается предположение, что именно Петров и Боширов являются двумя россиянами, арестованными и высланными из Нидерландов в начале 2018 года за попытку несанкционированного доступа к швейцарской химической лаборатории в городе Шпиц. 25 сентября. ФСБ фактически подтверждает подлинность данных о паспортах Петрова и Боширова, сообщая, что ищет виновников их утечки.

В новом расследовании Bellingcat и The Insider раскрывают настоящее имя одного из "солсберийских отравителей". Это – Анатолий Владимирович Чепига, родившийся 5 мая 1979 года в деревне Николаевка Амурской области, расположенной на российско-китайской границе. Авторам публикации удалось найти его фотографию, схожую с уже опубликованными фотографиями Руслана Боширова, среди снимков выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Рокоссовского (ДВОКУ). Это училище является одним из основных центров подготовки сотрудников ГРУ для операций за рубежом. Снимок, сделанный в Чечне во время второй чеченской войны, есть в открытом доступе и по сей день.

Авторы публикации пишут, что искали Боширова почти наугад, перебирая списки и доступные в интернете фотографии выпускников военных училищ, где готовят сотрудников ГРУ, за 2001–2003 годы (именно так и удалось выйти на "чеченское фото"). Проверяя данные одного из выпускников, которые по возрасту могли бы быть Петровым или Бошировым, нашли его имя в открытой базе данных. Там в качестве адреса была указана войсковая часть 20662 в Хабаровске – это 14-я бригада спецназа ГРУ.

Впрочем, основным доказательством того, что "Боширов" и Чепига – одно и то же лицо, является опубликованный Bellingcat и The Insider фрагмент выписки из автоматизированной системы "Российский паспорт". Радио Свобода не может подтвердить подлинность этого документа (данные системы являются конфиденциальными), а авторы публикаций Bellingcat и The Insider не сообщают, как выписка попала в их руки. Однако человек на фотографии в системе действительно очень похож на Руслана Боширова.

Дата рождения Чепиги в этом документе – 5 апреля 1979 года, тогда как в выписке из системы регистрации на рейс Москва – Лондон, опубликованной ранее, напротив фамилии Боширова указано, что он родился 12 апреля 1978 года. Таким образом, "создавая" из Чепиги Боширова, в ГРУ "состарили" его ровно на 1 год.

Оказалось, что в Чечне Чепига был трижды, а в 2014 году получил звание Героя России "за выполнение миротворческой миссии". Как предполагают в Bellingcat и The Insider, за этими словами скрывается участие в войне на востоке Украины.

"Героем можно стать и в наше, казалось бы, мирное время. Уроженец с. Николаевка, выпускник ДВОКУ 2001 года Чепига Анатолий Владимирович, трижды был в командировке в Чечне, имеет более 20 наград и знаков отличия. А в декабре 2014 года полковнику Чепиге А.В. за выполнение миротворческой миссии присвоено звание Героя Российской Федерации", – говорится о Чепиге на сайте отделения ДОСААФ в Амурской области.