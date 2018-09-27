МВД Великобритании отказалось помогать России по делу Скрипалей

Министерство внутренних дел Великобритании отказало российской Генеральной прокуратуре в оказании правовой помощи в расследовании возбужденного в России уголовного дела о покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом говорится в сообщении посольства России в Лондоне.

В качестве обоснования отказа британская сторона ссылается на пункт Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, который гласит, что "в помощи может быть отказано, если запрашиваемая Сторона считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенно важным интересам". Решение об отказе принимали "на самом высоком политическом уровне", цитирует российское посольство заявление британского МВД.

Власти Великобритании считают, что за попыткой отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Москва. В совершении нападения британская полиция подозревает людей с именами "Руслан Боширов" и "Александр Петров". Люди, назвавшиеся этими именами, выступили в эфире подконтрольного Кремлю телеканала RT. В интервью они отрицали причастность к инциденту, а также какую-либо связь с российской разведкой.

Вчера группа Bellingcat и российское издание The Insider опубликовали расследование, согласно которому "Руслан Боширов" – это псевдоним полковника Главного разведывательного управления России Анатолия Чепиги. Bellingcat ссылается на несколько источников, знакомых с "Бошировым" и подтвердивших его личность. В расследовании говорится, что псевдоним "Руслан Боширов" появился в 2010 году, тогда же полковник ГРУ получил паспорт на это имя и переехал в Москву. В 2014 году ему было присуждено звание Героя России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала расследование Bellingcat и The Insider "новым вбросом".