Пётр Порошенко призвал ООН усилить санкции в отношении России

Россия игнорирует предложения по обмену пленными. Об этом заявил Петр Порошенко во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН.

Украинский президент также рассказал о том, что Москва по-прежнему оказывает поддержку сепаратистам в Донбассе и преследует украинских граждан в аннексированном Крыму.

Кроме этого, Порошенко призвал усилить санкции в отношении России из-за обстановки в Азовское море. По его словам, Россия продолжает задерживать иностранные суда, которые следуют в украинские порты.

В начале сентября командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины заявил, что Киев решил усилить группировку войск на Азовском направлении. Ожидается, что сегодня Украина примет от США два катера береговой охраны, которые будут использоваться в Азовском море.

Согласно договору между Украиной и Россией, Азовское море является внутренними водами обеих стран. Украинские и российские пограничники имеют право на досмотр иностранных судов. В июле депутаты Верховной Рады Украины внесли на рассмотрение вопрос о денонсации договора. По данным Министерства инфраструктуры Украины, с апреля российские пограничники досмотрели более 100 судов в Азовском море. Все они направлялись в украинские порты.

Отношения Киева и Москвы обострились в марте 2018 года. Тогда украинские пограничники задержали российское судно "Норд". В Киеве тогда заявили, что рыболовецкий сейнер нарушил правила выезда из аннексированного Россией Крыма.

Кремль отвергает обвинения в провокациях в Азовском море, а также отрицает участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. Аннексию Крыма Москва называет восстановлением исторической справедливости.