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Министерство труда России откажется от термина "инвалиды"

Инвалид-колясочник Юрий Вакуленко из амурского села Екатеринославка

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Министерство труда и социальной защиты собирается отказаться от термина "инвалид".

Как сообщили газете "Известия" в пресс-службе ведомства, его хотят заменить на другое слово, которое будет "в полной мере отражать правозащитную модель государственной политики в отношении людей с ограниченными возможностями". Пока новый термин не придумали. Среди возможных вариантов "люди со специальными потребностями". К обсуждению вопроса привлекут общественные организации инвалидов.

Отказаться от использования слова "инвалиды" российским властям ранее рекомендовал комитет ООН по правам людей с инвалидностью.

По данным Федерального реестра инвалидов, в России около одиннадцати с половиной миллионов людей с инвалидностью.

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