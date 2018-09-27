Министерство труда России откажется от термина "инвалиды"

Министерство труда и социальной защиты собирается отказаться от термина "инвалид".

Как сообщили газете "Известия" в пресс-службе ведомства, его хотят заменить на другое слово, которое будет "в полной мере отражать правозащитную модель государственной политики в отношении людей с ограниченными возможностями". Пока новый термин не придумали. Среди возможных вариантов "люди со специальными потребностями". К обсуждению вопроса привлекут общественные организации инвалидов.

Отказаться от использования слова "инвалиды" российским властям ранее рекомендовал комитет ООН по правам людей с инвалидностью.

По данным Федерального реестра инвалидов, в России около одиннадцати с половиной миллионов людей с инвалидностью.