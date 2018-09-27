Процесс по делу Оюба Титиева снова проходит в открытом режиме

Шалинский городской суд в Чечне возобновил рассмотрение дела правозащитника Оюба Титиев в открытом режиме спустя неделю после того, как судья закрыл процесс. Об этом сегодня сообщили в Телеграм-канале центра "Мемориал", чеченское отделение которого возглавляет Титиев.

Правозащитники отмечают, что в закрытом режиме допросили нескольких свидетелей, двое из которых – ключевые. Это старший оперуполномоченный Андрей Манжиков, на основании рапорта которого арестовали Титиева, и начальник уголовного розыска Курчалоевского района Дени Джабраилов. Он, по словам Титиева, угрожал правозащитнику и поручил инсценировать второй обыск его машины, во время которого полицейские якобы "повторно обнаружили" в ней наркотики.

​Нестыковки в показаниях этих свидетелей еще больше утвердили бы общественность во мнении, что дело Оюба Титиева сфабриковано, считают в "Мемориале". Закрытие процесса на время допроса правозащитники назвали нарушением Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В этой же связи ранее выразила свое беспокойство Миссия США при ОБСЕ.

Оюб Титиев был задержан в январе. Его обвинили в хранении марихуаны. Правозащитник утверждает, что наркотики ему подбросили. Международные правозащитные организации, российские оппозиционные политики и общественные деятели неоднократно выступали с призывами освободить Титиева. В "Мемориале" уверены, что власти Чечни хотят избавиться от присутствия в республике правозащитной организации.