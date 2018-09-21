США обеспокоены переводом суда над Титиевым в закрытый режим

Миссия США при ОБСЕ выразила обеспокоенность переводом суда над чеченским правозащитником Оюбом Титиевым в закрытый режим. Соединенные Штаты требуют освободить главу регионального отделения "Мемориала". Ранее районный суд в Чечне запретил общественным наблюдателям посещать заседания по делу Титиева.

Представители США также высказались о голодовке в тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова, фабрикации дела в отношении украинца Владимира Балуха и об ущемлении прав крымских татар. Вашингтон требует от России немедленно освободить всех незаконно удерживаемых заключенных. США выразили обеспокоенность массовыми арестами во время акции против повышения пенсионного возраста, которая прошла 9 сентября.

Оюб Титиев был задержан в январе нынешнего года. Его обвинили в хранении марихуаны. Правозащитник утверждает, что наркотики ему подбросили. Международные правозащитные организации, российские оппозиционные политики и общественные деятели неоднократно выступали с призывами освободить Титиева.