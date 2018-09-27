Amnesty: ФРГ должна заступиться за "невиновных" перед Эрдоганом

Международная организация Amnesty International призвала власти Германии поднять на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом вопрос о нарушении прав человека в его стране. Берлин должен заступиться перед турецким лидером за "невиновных, которые были преднамеренно арестованы" в Турции, сказал генеральный секретарь немецкого отделения Amnesty International Маркус Беко. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По его словам, Анкара не сможет рассчитывать на добрые отношения с международным сообществом, если не прекратит использовать правосудие как инструмент политики и не начнет соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека.

Правозащитник напомнил о более чем 150 турецких журналистах, заключенных в тюрьмы, и закрытии сотен неправительственных организаций в стране. Все они, как следует из его слов, пострадали от реакции властей на неудавшийся государственный переворот 2016 года.

В свою очередь президент Турции, находящийся в эти дни с визитом в Берлине, призвал Германию препятствовать "торговой войне" Вашингтона. Ранее Эрдоган попросил Берлин признать террористами сторонников его оппонента Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. Анкара считает его организатором провалившегося путча двухлетней давности.

В начале сентября стало известно о том, что в Турции на шесть лет осужден режиссер художественного фильма "Пробуждение" об убийстве президента Реджепа Эрдогана. Сюжет посвящен событиям государственного переворота в июле 2016 года. Тогда группа турецких военных, пытаясь совершить госпереворот, взяла под контроль некоторые стратегически важные объекты в Анкаре, Стамбуле и еще нескольких городах. Эрдогану, однако, удалось удержать власть. По подозрению в причастности к путчу были арестованы около 50 тысяч человек, а 150 тысяч государственных служащих, включая учителей, судей и солдат, были временно отстранены от работы либо уволены.