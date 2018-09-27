В Красноярске бабушке с ВИЧ разрешили опеку над внуком

Районная администрация Красноярска в четверг установила ВИЧ-положительной бабушке опеку над 10-летним внуком, сообщает адвокат Владимир Васин, сотрудничающий с правозащитной организацией "Зона права".

В ноябре 2017 года администрация разрешила бабушке взять внука под опеку, но в марте 2018 года чиновники изменили решение, узнав о ее ВИЧ-статусе. Действия властей были обжалованы в суде, который в конце июля признал запрет на опеку незаконным.

Защита тогда подчеркивала, что власти не учли жилищные условия и положительные характеристики опекуна, а также мнение самого ребенка и специалистов. Те пришли к выводу, что состояние заявительницы не представляет угрозы для окружающих.