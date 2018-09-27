Австралия сожалеет о позиции РФ по делу о крушении "Боинга"

Австралия сожалеет, что Россия не признала итоги расследования международной следственной группы о гибели самолета "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом летом 2014 года. Об этом заявила глава МИД Австралии Мариза Пейн после встречи со своими коллегами с Украины, из Нидерландов, Бельгии и Малайзии, сообщает сайт News.com.au.

Ранее международная следственная группа пришла к выводу, что "Боинг" был сбит ракетой, выпущенной из установки "Бук", принадлежавшей российской армии. По словам Пейн, Россия, согласно международному законодательству, должна понести ответственность за участие в крушении авиалайнера. Министр напомнила, что позицию о причастности России к трагедии разделяет и глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

17 сентября Министерство обороны России представило журналистам документы, в которых утверждается, что ракета, из которой, по данным международного следствия, был сбит "Боинг", якобы была поставлена на Украину в 1986 году. По данным российского ведомства, за гибель пассажирского лайнера несет ответственность Киев.

Самолет "Боинг" авиакомпании "Малайзийские авиалинии" выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. 17 июля он потерпел крушение над Донбассом. Погибли 298 человек, среди них 38 граждан Австралии.