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"Вы выступаете против народа России!"

"Вы выступаете против народа России!"
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Вечером 26 сентября в Петербурге прошла серия одиночных пикетов в поддержку требований голодающего Олега Сенцова "Всех на всех" - об обмене заключёнными между Россией и Украиной. Полиция пыталась сорвать акцию, задерживая каждого второго пикетчика под разными предлогами: необходимости досмотра на запрещенные на пикетах средства самообороны, сомнениях в подлинности паспортов активистов, на основании неких административных материалов, составленных ранее по другим поводам. На Малой Садовой улице задержали пять человек, ещё один был задержан до акции при выходе из дома.

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