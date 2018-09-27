"Вы выступаете против народа России!"

Вечером 26 сентября в Петербурге прошла серия одиночных пикетов в поддержку требований голодающего Олега Сенцова "Всех на всех" - об обмене заключёнными между Россией и Украиной. Полиция пыталась сорвать акцию, задерживая каждого второго пикетчика под разными предлогами: необходимости досмотра на запрещенные на пикетах средства самообороны, сомнениях в подлинности паспортов активистов, на основании неких административных материалов, составленных ранее по другим поводам. На Малой Садовой улице задержали пять человек, ещё один был задержан до акции при выходе из дома.