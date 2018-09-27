СК объяснил "ошибкой" подмену протокола в деле "Седьмой студии"

В Следственном комитете России ответили на заявление бывшего гендиректора "Седьмой студии" Алексея Малобродского, обвиняемого в хищении государственных средств, о подмене протокола допроса свидетельницы Ларисы Войкиной – бывшего бухгалтера студии. Как заявлял Малобродский, протокол ее допроса, который он изучал в ходе ознакомления с уголовным делом, и протокол, который следствие зачитывало на суде, в корне различаются в сторону "усиления обвинительной составляющей".

В официальном ответе СК сказано, что протоколов действительно два, но один из них был лишь "проектом", который впоследствии свидетельница дополнила сама. То, что "проект" вместе с окончательным протоколом был в итоге приобщен к материалам уголовного дела, в ведомстве назвали "ошибкой".

Проверкой заявления Малобродского занимался исполняющий обязанности замруководителя управления СК по расследованию особо важных дел Сергей Голкин. Именно он, изучив рапорты следователей, проводивших допрос Войкиной, "пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения жалобы" Малобродского.

Комментируя ответ Следственного комитета, Алексей Малобродский отметил, что называемый Голкиным "проект протокола" четырежды в течение девяти месяцев становился причиной продления его ареста. Он также подчеркнул, что "не существует такого понятия, как "проект протокола допроса", к тому же "нельзя назвать "проектом" документ, подписанный всеми пятью участниками следственного действия". Отдельное внимание Малобродский обратил на то, что он писал не "жалобу", а заявление о преступлении в ФСБ с требованием отвода следственной группы, итогом проверки которого должно было стать либо возбуждение уголовного дела, либо отказ в нем, а не какой-то письменный ответ Следственного комитета.

Бывший продюсер "Седьмой студии" заявил, что отказ в расследовании подмены протокола будет им оспорен.

О фальсификации протокола допроса бухгалтера "Седьмой студии" Ларисы Войкиной Алексей Малобродский заявил в августе в Басманном суде.

Благодаря показаниям Войкиной следствие установило, что сотрудники "Седьмой студии" получали "неофициальную" завышенную зарплату, брали наличные в долг из кассы организации и выдавали займы третьим лицам, что гендиректор Алексей Малобродский продолжал получать деньги после своего увольнения, а художественный руководитель Кирилл Серебренников лично распоряжался финансами. Однако в первоначальном протоколе допроса Войкиной, который Малобродский обнаружил в материалах уголовного дела, таких показаний не значилось. Сама свидетельница подтвердила фальсификацию. "Я не давала таких ответов", – сказала она в интервью РБК.

Сотрудников "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова – Алексея Малобродского, Юрия Итина, Екатерину Воронову, Софью Апфельбаум и Нину Масляеву обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на театральный проект "Платформа" в 2011–2014 годах.

Все обвиняемые, кроме Масляевой, свою вину отрицают и считают уголовное дело сфабрикованным.