США: При ударах Коалиции по ИГИЛ погибли свыше 1100 мирных жителей

Более 1100 мирных жителей погибли с августа 2014 года в результате военной операции, которую проводит возглавляемая США Коалиция против террористической организации "Исламское государство". Об этом заявили американские военные чиновники, пишет The Hill.



Цифры правозащитников в шесть раз выше официальных данных Пентагона. По подсчетам независимых наблюдателей, под ударами Коалиции погибли более 6,5 тысяч гражданских лиц.

Американские военные заверили, что продолжают наносить лишь высокоточные целенаправленные удары, которые позволяют минимизировать вред, наносимый населению и гражданской инфраструктуре.

За минувшие четыре года союзные войска под руководством США практически полностью разгромили в Сирии и Ираке группировку ИГИЛ, запрещенную в России и ряде других стран. Тем не менее, коалиция обеспокоена возможным возобновлением террористической активности в регионе. По этой причине США решили оставить на неопределенно долгое время свои войска в Сирии.

В августе правозащитники сообщали, что жертвами авиаударов России в Сирии за три года стали не менее 8 тысяч человек и свыше 10 тысяч членов вооруженных группировок. Такие данные представлял базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.