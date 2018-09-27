В Челябинске завели уголовные дела из-за мусорного коллапса

В Челябинске завели уголовные дела в отношении сотрудников городской администрации и предприятия "Горэкоцентр" из-за невывоза мусора. Об этом сообщает "Интерфакс".

Чиновников обвиняют в халатности. Также заведено 21 административное дело из-за несоблюдения экологических и санитарных требований при обращении с отходами.

В Челябинске, где за последние недели скопились сотни тонн мусора на улицах и даже детских площадках, объявлен режим чрезвычайной ситуации. По распоряжению губернатора области в город прибыли мусороуборочные машины из соседних городов.