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Суд в Румынии разрешил называть однополые союзы семьями

Логотип Конституционного суда Румынии

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Конституционный суд Румынии постановил, что однополые союзы могут считаться семьями, а отношения между людьми одного пола ничем не отличаются от сожительства гетеросексуалов. Об этом сообщает агентство Франс-Пресс.

В июне суд Евросоюза в Люксембурге суд вынес решение, согласно которому страна ЕС обязана признать однополый брак для предоставления вида на жительство супругу, у которого нет европейского гражданства, даже если в этом государстве не разрешены такие союзы. Прецедентом стал случай с заключением однополого брака между гражданами Румынии и США, зарегистрированного в Бельгии.

В 2012 году эта пара решила поселиться в Румынии, однако американцу отказали в виде на жительство, поскольку власти румынские не признают однополые браки. Супруги подали иск в Конституционный суд Румынии, который перенаправил его в суд Евросоюза в Люксембурге.

До 2000 года однополые отношения в Румынии считались преступными.

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