Неизвестные сообщили о бомбе на фестивале "Квирфест"

В Петербурге вечером 27 сентября неизвестные сообщили о бомбе в здании творческого кластера "Артмуза", где проходит фестиваль "КвирФест". Посетителей эвакуировали, а запланированные выступления перенесли в другое место. Участники "КвирФеста" уверены, что это была провокация противников ЛГБТ- сообщества, которые угрожали сорвать фестиваль. Юристы "КвирФеста" обратились в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". "Квирфест" проходит с 2009 года. Организаторы проводят культурные и просветительские мероприятия о правах, идентичностях, гендере и сексуальности людей. Участники фестивали выступают против ксенофобии, сексизма, дискриминации и насилия.