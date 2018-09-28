"Дождь": к убийству журналистов в ЦАР причастна новая ЧВК "Патриот"

К убийсву российских журналистов в Центральноафриканской Республике может быть причастна частная военная компания "Патриот". Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на источники в Минобороны, спецслужбах и самой ЧВК "Патриот".

Журналисты "Дождя" утверждают, что убийц Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко было трое. Они якобы действовали при поддержке группы прикрытия. Затем, по данным телеканала, бойцы ЧВК "Патриот" инсценировали ограбление и следы борьбы.

Источники "Дождя" в вооружённом формировании рассказали, что мотивом убийства могло стать расследование Орхана Джемаля о поставках неучтённого оружия из России в Центральную Африку. Журналисты телеканала выяснили, что Джемаль занимался расследованием параллельно с продюсированием фильма про частную военную компанию "Вагнер". Джемаль, якобы, узнал - когда должна произойти очередная передача оружия в ЦАР и спланировал командировку так, чтобы зафиксировать этот момент на камеру.

О новой частной военной кампании "Патриот" стало известно в начале июля. "Дождь" утверждает, что она связана с Министерством обороны России. По данным журналистов, "Патриот" участвует в боевых действиях с весны 2018 года и формируется из кадровых военнослужащих. Утверждается, что в новой ЧВК есть действующие специалисты Главного управления Генерального штаба, военные юристы и бойцы Сил специальных операций. В российском командовании эту информацию не подтверждают.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской Республике в конце июля. Они снимали для Центра управления расследованиями, который спонсировал Михаил Ходорковский, фильм о российских наемниках из "частной военной компании Вагнера". Ее связывают с близким другом Владимира Путина бизнесменом Евгением Пригожиным.