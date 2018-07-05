"Дождь": в Сирии начала воевать новая российская ЧВК

В боевых действиях на территории Сирии начала участвовать новая российская частная военная компания "Патриот", которая может быть связана с Министерством обороны России. Об этом сообщает телеканал "Дождь", со ссылкой на источники в Минобороны и ветеранских организациях.

"Патриот" участвует в боевых действиях с весны 2018 года. В комитете "Общероссийского офицерского собрания" заявили, что личный состав ЧВК формируется из кадровых военнослужащих. По информации телеканала, среди бойцов "Патриота" присутствуют действующие специалисты Главного управления Генерального штаба, военные юристы и бойцы Сил специальных операций. Также сообщается, что уровень оплаты в новой частной военной компании может достигать от 400 тысяч до одного миллиона рублей. Собеседники "Дождя", сравнивая "Патриот" с ЧВК "Вагнера" отметил, что наемникам в "Патриота" платят больше и "лучше ставят боевые задачи". Также отмечается, что бойцы новой ЧВК, в отличии от "вагнеровцев", преимущественно занимаются охраной первых лиц. Собеседники телеканала заявили, что "Патриот" не единственная новая российская ЧВК. Так не имеющая названия частная военная компания занимается охраной российской базы в Бурунди.

В Министерстве обороны не ответили на запрос "Дождя".

С 2015 года, по данным СМИ, наемники российских ЧВК участвуют в гражданской войне в Сирии. Министерство обороны не признает их существование и отрицает гибель россиян из состава военной компании в Сирии.