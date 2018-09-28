Комиссия Сената США утвердила кандидатуру судьи Бретта Кавано

Комиссия по юридическим вопросам Сената США утвердила кандидатуру федерального судьи Бретта Кавано, предложенного президентом Дональдом Трампом. В голосовании участвовали только республиканцы: представители Демократической партии покинули заседание комитета. Окончательно кандидатуру Кавано на пост судьи должен утвердить Сенат. Голосование пройдет в субботу.

Три женщины обвинили Бретта Кавано в изнасилованиях, которые якобы произошли на одной из студенческих вечеринок в начале 80-х годов.​ Среди них – профессор психологии Кристин Блэзи Форд, накануне она дала показания в Сенате. Сам Кавано отверг обвинения в домогательствах. Он заявил, что не присутствовал на вечеринке, о которой говорили предполагаемые жертвы насилия. Юрист дал показания Сенату, пояснив, где он был в тот уикенд и назвав имена друзей, с которыми проводил время.

Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру Кавано после отставки судьи Энтони Кеннеди. Демократы опасаются, что, если Кавано станет судьей Верховного суда, баланс сил в суде изменится в пользу консерваторов. Белый дом отрицает обвинения в адрес Кавано, называя их попыткой демократов сорвать назначение судьи, известного своими консервативными взглядами.