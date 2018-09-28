"Худший кошмарный сон". Судью Кавано обвинили в сексуальных домогательствах

Сенаторы заслушали даму, обвиняющую кандидата в члены Верховного суда США в сексуальных домогательствах. Кандидат обвинил сенаторов-демократов в том, что они сеют ветер, а пожинать бурю будет вся Америка.

Как гласит Конституция, члены Верховного суда США назначаются президентом "по совету и с согласия Сената". Процедура утверждения назначения проходит в форме публичных слушаний в профильном комитете, за которым следует голосование полным составом палаты. Поскольку судей в Верховном суде всего девять, а назначаются они пожизненно, сенаторы подходят к этому вопросу с особой ответственностью. Они внимательно изучают послужной список президентского назначенца, дела, в рассмотрении которых он принимал участие, его публичные высказывания, профессиональную этику и личную жизнь. Судья Бретт Кавано уже почти прошел это чистилище, как вдруг против него были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах. На сегодняшний день с такими обвинениями выступили уже три женщины.

Она говорит, что не жаждет мести, но считает это своим гражданским долгом

Бретт Кавано категорически отрицает все обвинения. Чтобы попытаться выяснить истину, юридический комитет Сената пригласил на свое заседание одну из обвинительниц. Ее зовут Кристин Блейзи Форд. В настоящее время она профессор психологии в Университете Пало-Альто, Калифорния, и психолог-исследователь медицинского факультета Стэнфордского университета. Она на два года моложе судьи Кавано, выросла в той же привилегированной среде близ Вашингтона. Оба учились в частных школах: он – для мальчиков, она – для девочек. На вечеринке в доме одного из подростков и произошел инцидент, о котором Кристин Блейзи Форд сочла нужным сообщить сенаторам. Она говорит, что не жаждет мести, но считает это своим гражданским долгом.

В четверг Кристин Блейзи Форд дала Сенату показания под присягой.

Кристин Блейзи Форд: "Бретт и Марк были заметно пьяными. В самом начале вечеринки я поднялась по лестнице на второй этаж в туалет. Когда я оказалась наверху, меня втолкнули в спальню. Я не видела, кто толкнул меня в спину. Бретт и Марк зашли в спальню и заперли дверь. В комнате уже играла музыка. Кто-то из двоих прибавил громкость, когда мы все трое были там. Меня толкнули на кровать, и Бретт залез на меня сверху.

Бретт трогал меня за интимные места и пытался снять с меня одежду

Он шарил руками по моему телу и сжимал его бедрами. Я кричала, надеялась, кто кто-нибудь внизу меня услышит, пыталась вырваться, но он был слишком тяжелый. Бретт трогал меня за интимные места и пытался снять с меня одежду. У него не получалось, потому что он был слишком пьян и потому что под одеждой у меня был сплошной купальник. Я была уверена, что он собирается изнасиловать меня. Я пыталась звать на помощь. Бретт закрыл рукой мне рот. И это напугало меня больше всего и запомнилось надолго. Мне было трудно дышать, и я подумала, что Бретт может нечаянно убить меня".

Она все-таки сумела вырваться и сразу же покинула дом. На вопрос одного из сенаторов, не обозналась ли она, Кристин Блейзи Форд ответила отрицательно. Провести ее допрос сенаторы предложили прокурору из Аризоны Рейчел Митчелл, которая специализируется на сексуальных преступлениях.

Рейчел Митчелл: В статье Washington Post говорится, что данный инцидент способствовал возникновению чувства тревоги и посттравматического расстройства, с которыми вы боролись. Слово "способствовал" – означает ли оно, что были и другие события, которые также способствовали тревоге и посттравматическому расстройству?

Кристин Блейзи Форд: Думаю, это большой вопрос. Возникновению тревоги и посттравматического расстройства способствует много факторов. Но всегда существует фактор, имеющий особое значение, в науке мы называем его фактором риска, он предопределяет симптомы, которые наблюдаются теперь у меня. Это не значит, что другие события, случившиеся в моей жизни, не могли усугубить или облегчить последствия. Существуют и другие факторы риска.

Поскольку одним из проявлений посттравматического расстройства у Форд стал страх авиаперелетов, Рейчел Митчелл остановилась на этой теме подробнее.

Рейчел Митчелл: Могу я узнать, доктор Форд, каким образом вы добрались до Вашингтона?

Кристин Блейзи Форд: Самолетом.

Рейчел Митчелл: Я спрашиваю потому, что в прессе были сообщения, что вы не будете отвечать на вопросы комитета, потому что боитесь летать на самолете. Это правда?

Кристин Блейзи Форд: Я хотела и надеялась, что они прибудут ко мне, но потом поняла, что это нереалистичное требование.

Рейчел Митчелл: Когда вы были на Атлантическом побережье в конце июля – августе, каким образом вы сюда попали?

Кристин Блейзи Форд: Тоже на самолете. Я приезжаю сюда раз в год летом повидать семью.

Рейчел Митчелл: Я также видела в вашей автобиографии, что вы увлекаетесь серфингом на Гавайях, в Коста-Рике, на тихоокеансках островах и во Французской Полинезии. Вы бывали во всех этих местах?

Кристин Блейзи Форд: Верно.

Рейчел Митчелл: Самолетом?

Кристин Блейзи Форд: Да.

Рейчел Митчелл: И ваши интересы включают также океанографию, гавайскую и таитянскую культуры. Вы путешествовали по воздуху для удовлетворения этого интереса?

Кристин Блейзи Форд: Правильно.

Бретт Кавано, который давал показания после Форд, занял наступательную позицию. Он не столько оправдывался, сколько обвинял сенаторов-демократов.

Бретт Кавано: Этот процесс утверждения превратился в национальный позор. Конституция отводит Сенату важную роль в процессе. Но вы подменили формулу "по совету и с согласия" формулой "найти и уничтожить". С момента моего назначения в июле левые исступленно искали возможность заблокировать мое утверждение. Вскоре после того, как я был назначен, лидер демократов в Сенате заявил, что он будет препятствовать моему утверждению чем только сможет. Сенатор-демократ из числа членов этого комитета назвал меня злом. Злом. Задумайтесь над этим словом. Другой сенатор-демократ сказал на заседании комитета: "Судья Кавано – ваш худший кошмарный сон". Бывшая глава Национального комитета Демократической партии заявила: "Судья Кавано будет угрожать жизни миллионов американцев в течение ближайших десятилетий".

Вы посеяли ветер на десятилетия вперед. Боюсь, вся страна пожнет бурю

Я понимаю напряженность момента. Но я хотел бы сказать этим сенаторам: ваши слова имеют значение. Вас внимательно слушают миллионы американцев. Зная подобные высказывания, стоит ли удивляться, что моя семья получает угрозы физической расправы, что против меня и моих друзей выдвигаются всевозможные обвинения, чтобы заставить меня сорваться и выбить из колеи. Вы посеяли ветер на десятилетия вперед. Боюсь, вся страна пожнет бурю.

По словам Кавано, он не был знаком с Кристин Блейзи Форд и не был на вечеринке, которую она описывает. Судья заявил законодателям, что он ни при каких обстоятельствах не намерен сходить с дистанции.

Бретт Кавано: Меня не удастся запугать до такой степени, чтобы я снял свою кандидатуру. Вы упорно пытались. Отдались этому делу без остатка. Без сомнения, вы приложили максимум усилий. Ваши скоординированные и хорошо профинансированные попытки разрушить мое доброе имя и мою семью не остановят меня. Вы можете отказать мне в утверждении при окончательном голосовании, но вы не заставите меня уйти. Никогда.

Президент Трамп еще накануне слушаний поддержал своего назначенца.

Дональд Трамп: Судья Кавано – выдающаяся личность, и я целиком и полностью поддерживаю его. Посмотрим, как пойдет дело в Сенате, что покажет голосование. Думаю, существует вероятность того, что это самое нечестное, самое несправедливое, что только может случиться с кандидатом на должность. Люди вдруг появляются через 36 лет, рассказывают то, о чем они никогда прежде не говорили, – с моей точки зрения, это чистая политика.

Президент внимательно следил за слушаниями, продолжавшимися около восьми часов, и отменил ради них важную встречу. По окончании слушаний он оставил в Твиттере запись в поддержку Кавано.

Судья Кавано показал Америке именно то, за что я назначил его. Его показания были убедительными, честными и захватывающими. Стратегия демократов "найти и уничтожить" – позорная, и вся эта история – полный срам и попытка затянуть, помешать и оказать сопротивление. Сенат должен проголосовать!

Голосование в комитете состоится в пятницу. Если Кристин Форд не удалось убедить ни одного республиканца, комитет рекомендует Сенату утвердить Кавано.