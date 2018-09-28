В Нидерландах у подозреваемых в терроризме нашли 100 кг взрывчатки

У подозреваемых в подготовке серии терактов в Нидерландах, задержанных в четверг, обнаружили 100 килограммов взрывчатки для изготовления бомбы. Об этом журналистам Би-би-си рассказали в местной прокуратуре.

Предполагается, что злоумышленники планировали заминировать автомобиль, а также начинить взрывчаткой жилетки для смертников. Группа радикалов планировала устроить серию нападений с большим числом жертв.

Задержания прошли в городах Аргем и Верт. Имена семерых подследственных по-прежнему не разглашаются. Они находятся под усиленной охраной. Подозреваемым позволено разговаривать только с адвокатами.

Трое задержанных ранее уже привлекались к ответственности за попытку примкнуть к исламистским группировкам. Предполагаемый глава группы – 34-летний выходец из Ирака, год назад его осудили за попытку присоединиться к террористической организации "Исламское государство".

Правоохранительные органы Нидерландов предупредили, что угроза терактов сохраняется. Уровень террористической угрозы повысили до четвёртого (из максимальных пяти).