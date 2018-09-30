Без торгов. В Петербурге инвесторам отдадут объекты культурного наследия

​26 сентября депутаты петербургского Законодательного собрания приняли в первом чтении законопроект, согласно которому объекты культурного наследия, которые нуждаются в реставрации и сохранении, можно будет отдавать крупным инвесторам без торгов. Уже даже составлен список объектов, которые в первую очередь будут передавать инвесторам.

В списке есть казармы Кавалергардского полка в Кронштадте, завод "Красный треугольник", заброшенный особняк Нобеля на Пироговской набережной, 19. Несмотря на то, что голосование по законопроекту состоялось, вопросов к нему было очень много у представителей всех фракций – прежде всего, депутаты не уверены, что новая инициатива принесет пользу нуждающимся в реставрации зданиям. Не уверена в этом и градозащитница, участница движения “Живой город” Анна Капитонова:

– Прежде всего удивляет то, что законопроект уже прошел первое чтение в ЗАКСе, но он никак не представлен общественности, экспертам, градозащитникам, хотя он предполагает очень серьезные вещи. Во-вторых, есть опасения: как это скажется на состоянии зданий. С одной стороны, понятно желание города поскорей избавиться от объектов культурного наследия, применение которым он не может сам обеспечить. Правительство часто обвиняют в том, что оно даже свое имущество не может как следует содержать. Но есть масса примеров, когда как раз крупные инвесторы совсем не хорошо обращаются с памятниками, и их работа очень далека от реставрации. С другой стороны, есть здания, передачу которых мы бы приветствовали – но проверенным компаниям, которые уже зарекомендовали себя, отреставрировав другие объекты. Таких компаний мало, и они не относятся к крупному бизнесу. Было бы здорово их поощрять, но я не уверена, что новый законопроект на это направлен. Во-первых, непонятно, как будут передать здания, во-вторых, есть опасения, что этот законопроект написан под конкретные крупные компании, которым очень нужна недвижимость в центре.

Участник движения “Живой город” Дмитрий Литвинов тоже беспокоится, по каким критериям будут определять те стратегические инвесторы, которым позволят получать памятники без торгов:

– Мы, к сожалению, имеем печальный опыт, когда ценные объекты в центре города передавались крупным инвесторам (например, Конюшенное ведомство передали братьям Зингаревичам), но это не приводило ни к чему хорошему. Инвестор пытался добиться права на радикальную реконструкцию памятника, а потом памятник возвращался городу в еще более разрушенном состоянии. Мне кажется, если уж передавать памятники без торгов, так тем компаниям, которые уже себя зарекомендовали, имеют портфель успешных проектов, отреставрированные памятники. Эту практику можно распространять и на обычные исторические здания. У нас есть целый ряд таких компаний, но никаких преференций от города они не получают. А так в новом законопроекте в определении стратегического инвестора виден большой простор для коррупции: одни инвесторы будут вынуждены по-прежнему получать памятники на торгах, а другие – получат задешево те объекты, за которые другие инвесторы заплатили бы больше, и городской бюджет понесет большой ущерб.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев считает, что законопроект, разработанный в недрах Комитета по инвестициям, – это инструкция, как отдать прекрасное здание в центре города "своему человечку" без конкурса. Он подчеркивает, что в законопроекте нигде не сказано, что отдаются памятники в ветхом состоянии:

– В этом законопроект сказано, что любое здание – объект культурного наследия – можно отдать в собственность для проведения работ по приспособлению к современному использованию. Что такое приспособление? Это, например, евроремонт в комнатах, где нет ценных интерьеров, замена электрооборудования, теплосетей. Думаю, у законопроекта есть какой-то конкретный заказчик. Это типичное творение Комитета по инвестициям – они шакалят по углам, как бы прибрать к рукам все новую недвижимость. Сейчас вот положили глаз на парки – хотят отдать их под инвестиционные проекты, чтобы их заняли какие-то коммерсанты. Мы только что отбили от них улицу Репина, где жителям на голову хотели обрушить всякие развлечения, магазины для туристов, секс-шопы, люди в ужасе метались по Васильевскому острову, чтобы спасти свою тихую улицу от такого счастья. И этот бред продолжается – сейчас они пытаются сбыть вместе с Конюшенным ведомством еще какие-то объекты, ведь само по себе его никто не возьмет, там нужны слишком большие вложения.

– Так ведь его хотели сделать музеем – и, кстати, одна из версий состоит в том, что новый законопроект делался как раз под Конюшенное ведомство.

– Оно действительно должно быть приспособлено под современное использование, но это связано с огромными работами по реставрации и консервации, и чтобы окупить эти вложения, ресурсов самого здания не хватит. Музей истории города предлагал начать ремонт, но Комитет по инвестициям не дает передать Конюшенное ведомство музею на постоянной основе, и из-за этого уже год ни реставрационных работ там нет, ни даже проекта. Они все носятся с какими-то инвестиционными проектами и плюют на решение Комитета по культурному наследию. Депутаты поддержали мой запрос губернатору, в котором спрашивается кто и на каких основаниях решил, что Конюшенное ведомство не нужно Музею истории города? Когда музей заикнулся, что вложит в здание 3 миллиарда, и оно станет его частью, ему сказали заткнуться, все сделает Комитет по инвестициям – и обеспечили еще год нервотрепки. Не знаю, сколько понадобится времени, чтобы они пришли к очевидному выводу, что никакому инвестору это здание даром не нужно.

– Ну, а сам законопроект о передаче памятников без конкурса – чем он вас не устраивает?

– Вот, смотрите, допустим, есть у нас на Васильевском острове Андреевский рынок, памятник федерального значения XVIII века, там есть галерея, стены фасадные, все внутри новое, памятник в хорошем состоянии. Если этот закон будет принят в нынешнем виде, он позволит кому-то на целевой основе получить в собственность этот памятник, который сегодня в аренде. Пришел человек – занес в органы госвласти. Вставили этот объект в программу передачи на неконкурсной основе. Оценщик его оценит вычитая, наверное, стоимость приспособления. И вот, за минимальную сумму кто-то его получит. А так был бы конкурс, пришли бы разные люди, сказали бы, что это очень выгодно, делать почти ничего не надо, и здание бы ушло в 2 раза дороже – на тех же инвестиционных условиях. А разрушенное здание окажется никому не нужно – зачем его брать, когда можно целевым назначением взять хорошее? И тут никакая антимонопольная служба не поможет. Другой вариант – маленький домик, дача с земельным участком в гектар. Дача – памятник, гектар – нет. Инвестор делает из домика конфетку, и как только он выполнил по нему условия, он тут же приватизирует землю и строит на ней хоть турбазу, хоть разные курортные здания. И будет прекрасно жить, получив даром такой огромный участок! Вот мне даже представитель губернатора указал в связи с этим на фабрику "Красный треугольник". Меня этот вопрос тоже тревожит: получается, что "Красный треугольник" – это большое здание, цеха промышленной архитектуры, внутри делай все, что хочешь – только стенки сохраняй. Очень выгодный объект. А еще там десятки гектаров территории, которая по этой схеме тоже уйдет бесплатно. Инвестор перестроит исторические корпуса, все остальные снесет и получит бесплатный участок на Обводном канале, где можно построить несколько жилых кварталов – только что так сделали на "Молокозаводе". Так город будет терять деньги, а коррупционеры будут их получать: за то, чтобы включить лакомые кусочки в эту программу, им, естественно, будут заносить, я в этом не сомневаюсь.

– Есть ли возможность этому противостоять?

– Даже если в этот законопроект удастся внести правки, я сомневаюсь, что его сегодня надо принимать. Только что приняли закон о том, чтобы отдавать инвесторам на конкурсной основе в аренду на 49 лет за рубль здания, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии – при условии проведения всех ремонтных и реставрационных работ. Тогда возникает вопрос – какой дурак пойдет вкладываться в такие дорогостоящие работы, чтобы получить разрушенный памятник в аренду, если можно сделать меньше работ и через 5-7 лет получить памятник в собственность? Именно это предлагает комитет по инвестициям. Собственность гораздо привлекательнее, ее можно заложить, под нее можно получить кредиты, можно ее подремонтировать и продать: то есть у города получить за копейки, а потом продать уже по рыночной цене.

– Получается, что город сознательно теряет деньги?

– Да. Потому что Комитет по инвестициям, я считаю, конкретно под кого-то готовит этот вариант. Думаю, у них есть потребители, ожидающие этого закона. Поэтому депутаты всех фракций были недовольны, и я не знаю, зачем они его принимали. Зачем принимать, когда придется все равно эту коррупционную загогулину исправлять? Тревожат и бизнесмены – кто-то старается вытянуть прибыль в 5 процентов, а кто-то даром получит золотые горы. Если этот закон менять, то надо прежде всего прописать, что он должен касаться только памятников, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, причем не просто, а по специальным критериям Минкульта. В законе должен быть четко прописан объем работ по реставрации, консервации и ремонту памятника, а не только по приспособлению для современного использования. Нужно, чтобы было прописано восстановление живописи, декора – проводимое реставраторами по специальным расценкам. Это очень дорогие работы. Вот тогда это будут две конкурирующие модели – какая победит. Но я думаю, собственность все равно будет привлекательнее аренды на 49 лет.

Разработчик законопроекта, юрист Комитета по инвестициям Даниил Подшивалов считает страхи депутатов и градозащитников необоснованными:

– Проблема памятников существует, это все понимают. Мы для себя решили, что можно расширить основания для целевого предоставления, потому что сейчас получить объект культурного наследия через торги практически невозможно. Нужно сначала разработать проектную документацию и провести историко-культурную экспертизу. На практике это нереально – это и большие бюджетные расходы, и город фактически должен угадать все проектные решения за инвестора, а также убедить его, что приобретение на торгах ему будет выгодно. За последние годы такого приобретения на торгах не случилось ни разу. Депутаты говорят, что процедура предоставления объектов без торгов будет непрозрачной. По-моему, тут они лукавят, ведь саму процедуру мы не меняем вообще. Мы даем лишь дополнительное обоснование, идущее из федерального закона "О защите конкуренции", это предоставление преференций в целях сохранения и популяризации объектов культурного наследия.

– Ваши противники говорят, что конкуренции-то как раз и не будет, что небольшим компаниям тут будет делать нечего. И что нет гарантии, что кто-то не подмажет чиновников, чтобы получить приглянувшееся здание.

– Критерий стратегического инвестиционного проекта вводится не нашим законом: это основания для предоставления не здания, а земли, которые и так есть в законодательстве Петербурга. Процедура предоставления здания многоэтапная, в ней участвуют сразу несколько комитетов городского правительства, и именно оно принимает решение о предоставлении здания. То есть сказать, что это делает конкретный чиновник, нельзя. В законе прямо предусмотрен фильтр антимонопольной службы. А земельные участки должны предоставляться одновременно целевым образом, и для этого должны быть основания, и это тоже многоэтапная процедура. И вообще, наша цель – это крупные ансамбли, потому что такая процедура применима именно к сложным, капиталоемким объектам культурного наследия, которые действительно требуют глубокой проработки. Мы понимаем, что инвестор не будет вписываться в эту историю, не имея полной защиты своих прав, а она обеспечивается только собственностью, что и заложено в нашем законопроекте. Что касается маленьких компаний, то они просто не справятся с такими большими проектами, как Конюшенное ведомство или здание Ленэнерго на Марсовом поле. И мы считаем, что давать преференции крупным кампаниям, развивающим город, – это обоснованно.

В связи с подготовкой нового законопроекта депутаты еще летом получили обращение уполномоченного по защите прав предпринимателей Александра Амбросимова, обеспокоенного ограничением конкуренции и как следствие – ущемлением интересов малого и среднего бизнеса. По словам советника Амбросимова Ольги Петровой, это обращение было подготовлено после июльского заседания Совета по инвестициям при губернаторе, на котором был представлен проект закона:

– В своем обращении Александр Амбросимов указал, что законопроект нуждается в серьезной доработке, что предлагаемые разработчиками условия и критерии по минимальной сумме необходимых инвестиций, а также подтверждение опыта компаний не позволяют обеспечить возможность участия малых и средних компаний в получении статуса стратегического инвестора. Таким образом, большая часть компаний оказывается исключенной из процесса. В обращении приведены и другие доводы бизнес-сообщества против этого законопроекта.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский считает, что в законопроекте о передаче памятников инвесторам без торгов заложен коррупционный механизм:

– Мы подробно обсуждали это на комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам, и у нас была масса вопросов. Самый главный – на основании чего будут решать, кому предоставлять государственную преференцию. Получается, что инвестор, желающий получить здание без конкурса, договаривается с администрацией, потом договаривается с управлением Антимонопольной службы и получает памятник. При этом в законе не прописано ни слова, в каком порядке, на каких условиях, при выполнении каких критериев, при каких обязательствах инвестора ему может быть предоставлен объект. Мы полагаем, что все это должно быть подробно прописано в самом законе, а нам предлагают принять закон из одного абзаца – о предоставлении памятников инвесторам без торгов в рамках механизма государственных преференций. И еще потом уверяют, что Антимонопольная служба будет что-то контролировать. Но она ничего не будет контролировать, потому что у нее нет специалистов в области охраны культурного наследия, она этим не занимается. Она не может проверить, есть ли у инвестора опыт работы с такими объектами, и как он раньше выполнял свои обязательства по охране этих объектов – если он имел с ними дело. И качество будущих работ она тоже не сможет проверить – опять же, из-за отсутствия людей нужной квалификации. Так что все это пустое. А самое главное, что те задачи, которые там сформулированы в пояснительной записке, не основаны на тексте закона, и пока в законе всего этого не будет, принимать его нельзя. Мы создали рабочую группу, которая будет, как обычно, ко второму чтению полностью переделывать то, что написала администрация. К сожалению, в последние годы это распространенная практика. Администрация старается писать законы по известному принципу Наполеона – пишите коротко и неясно, тогда у чиновников, принимающих решения, открываются большие возможности для коррупции.

Борис Вишневский опасается, что если законопроект принять в нынешнем виде, то памятники культуры могут сильно пострадать от недобросовестных инвесторов, которые не только не будут их реставрировать, но смогут доводить до аварийного состояния. Противостоять этому будет невозможно. Вишневский считает, что нужно не вводить новые правила, а развивать существующий механизм аренды за рубль, когда инвестор сначала реставрирует здание, а уже потом получает льготную аренду.