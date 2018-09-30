ФБР связалось со второй женщиной, обвинившей судью Кавано

Агенты ФБР, расследующие обвинения в сексуальных домогательствах в отношении кандидата на должность судьи Верховного суда США Бретта Кавано, связались с 53-летней Деборой Рамирес, которая обвинила Кавано вслед за Кристин Блейзи Форд. Об этом заявил ее адвокат, сообщает Reuters. Он сказал, что его подзащитная согласилась сотрудничать со следствием.

По словам Рамирес, Кавано вел себя неподобающим образом около 35 лет назад на вечеринке в общежитии Йельского университета. В случае, если эти сведения подтвердятся, они могут стать поводом для дисквалификации кандидатуры Кавано. Тогда у демократов появится шанс заблокировать кандидатуры в Верховный суд, предложенные президентом Трампом — в случае, если им удастся получить большинство мест в Сенате после ноябрьских выборов.

В пятницу сенатский Комитет по юридическим вопросам ​одобрил кандидатуру федерального судьи Кавано. Перевеса удалось добиться за счёт голоса республиканца Джеффа Флейка. Он поддержал Бретта Кавано только при условии, что обвинения в адрес юриста расследует ФБР. Ведомство завершит свое расследование не позднее следущей пятницы, после чего кандидатуру судьи рассмотрит Сенат США.

Три женщины обвинили Бретта Кавано в домогательствах, которые якобы имели место в начале 80-х годов.​ Среди них – профессор психологии Кристин Блэзи Форд, которая в четверг дала показания в Сенате. Сам Кавано отверг обвинения в домогательствах. Он заявил, что не присутствовал на вечеринке, о которой говорила Форд.

Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру Кавано после отставки судьи Энтони Кеннеди. Демократы опасаются, что, если Кавано станет судьей Верховного суда, баланс сил в суде изменится в пользу консерваторов. Белый дом отрицает обвинения в адрес Кавано, называя их попыткой демократов сорвать назначение судьи, известного своими "правыми" взглядами.