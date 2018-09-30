Британия перебросит в Норвегию 800 солдат для сдерживания РФ в Арктике

Британия в следующем году отправит 800 военнослужащих в Норвегию, где будет развернута новая военная база. Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Он назвал эту операцию частью "стратегии обороны Арктики" от предполагаемой российской угрозы, сообщает Sunday Express.

Глава ведомства сказал, что Соединенное Королевство отреагирует на возросшую активность российских подлодок в регионе, которая, по его словам, "близка к уровню времен холодной войны".

Вместе с британскими военными на новой базе в Норвегии разместятся солдаты США, Норвегии и Нидерландов – в общем сложности 3 тысячи военнослужащих. Они примут участие в предстоящих военных учениях – крупнейших со времен окончания холодной войны. В них будут задействованы 40 тысяч военных из более чем 30 стран – членов и партнеров НАТО.

Маневры пройдут в октябре и ноябре. 130 самолетов, 70 кораблей и более 10 тысяч транспортных средств поучаствуют в реализации сценария обороны против гипотетического вторжения у берегов Норвегии.