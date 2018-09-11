Крупнейшие за десятилетия учения НАТО пройдут в октябре-ноябре

Крупнейшие после окончания холодной войны учения НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец") пройдут в октябре-ноябре, заявила в твиттере во вторник официальный представитель Североатлантического союза Оана Лунгеску. Она рассказала, что подготовка к маневрам идет полным ходом.

По данным агентства dpa, цель учений — проверить, готов ли военный союз ответить на новые виды угроз, в том числе "утонченные техники гибридной войны и пропаганды". Ранее страны Запада обвиняли Москву в проведении "гибридных" атак. В документах НАТО сказано, что союзники отработают крупномасштабные операции, а также развертывание и транспортировку войск.

Учения пройдут в два этапа — с 25 октября по 7 ноября и с 14 по 23 ноября. В них примет участие рекордное количество военнослужащих — 40 тысяч из более чем 30 стран-членов и государств-партнеров НАТО. Союзники задействуют 130 самолетов, 70 кораблей и более 10 тысяч транспортных средств. Они отрепетируют оборону против вторжения у берегов Норвегии. География маневров будет включать также северные районы Атлантики и Балтийского моря, в том числе в Исландии, и воздушное пространство Финляндии и Швеции.

После аннексии Россией Крыма в 2014 году и дальнейшего развития российско-украинского конфликта Североатлантический союз существенно расширил масштабы военных учений. В последний раз учения НАТО Trident Juncture проводились в 2015 году. Тогда в них приняли участие 36 тысяч военных, в том числе из Украины.

Во вторник на российском Дальнем Востоке стартовали крупнейшие в истории России военные учения "Восток-2018". По данным Минобороны, в них примут участие около 300 тысяч военных, 80 кораблей, 36 тысяч бронемашин, а также более одной тысячи самолетов. Маневры продлятся до 17 сентября.