Трамп заявил о "влюбленности" в лидера КНДР из-за его писем

Президент США Дональд Трамп заявил, что они с северокорейским лидером Ким Чен Ыном буквально "влюбились" друг в друга. Во время выступления в штате Западная Виргиния на митинге в поддержку республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс глава Белого дома объяснил, что взаимные теплые чувства возникли у них благодаря письмам, которые он получил от главы КНДР, сообщает The Guardian.

Президент США настаивает, что его июньская встреча с Ким Чен Ыном в Сингапуре положила начало денуклеаризации корейского полуострова. Пхеньян, однако, посылает противоречивые сигналы о готовности к ядерному разоружению. Несколько недель назад Ким Чен Ын обещал Трампу свернуть ядерную программу к концу его первого президентского срока. В то же время накануне глава МИД КНДР Ли Ен Хо заявил в ООН, что его страна начнет избавляться от атомного оружия лишь после того, как сможет убедиться в том, что Америка не угрожает ее национальной безопасности.

На митинге в субботу американский президент заверил избирателей, что сумел восстановить уважение к США среди мировых лидеров на Генассамблее ООН, где выступал несколькими днями ранее. СМИ, однако, сообщали о том, что рассказ Трампа с трибуны ООН о достижениях Америки вызвал смех у ряда присутствующих.

Также в своем выступлении Трамп обрушился с критикой на демократов из-за их атаки на Бретта Кавано — кандидата на пост судьи Верховного суда США, которого пытаются уличить в непристойном сексуальном поведении. Трамп сказал, что его оппоненты в борьбе за власть нарушили "элементарные правила порядочности".