В регионах России проходят митинги против пенсионной реформы

В нескольких российских городах в воскресенье прошли очередные митинги против повышения пенсионного возраста. Согласованные с властями акции прошли в Ростовской, Оренбургской и Омской областях, а также в Удмуртии.

В Ростове-на-Дону участники акции обвинили российских руководителей в том, что они "украли не только пенсии", но и "свободу, мир, правду, достоинство, честь", а также "будущее" у россиян, гласит надпись на одном из плакатов. Критике подвергся лично президент России. Один из присутствующих вышел с фотографией Владимира Путина, которая сопровождалась комментарием: "Пенсионер похоронил Россию". Главу государства раскритиковали за повышение пенсионного возраста, налогов, а также цен на продукты, бензин и жилищно-коммунальные услуги. По данным корреспондента Радио Свобода, в акции участвовали около 100 человек.

В Оренбурге жители выступили не только против пенсионной реформы, но за проведение референдума о том, чтобы вернуть прямые выборы глав городов и районов, сообщает местное издание Ural56. Поводом для требования референдума послужил арест оренбургского мэра Евгения Арапова и его заместителя, которых заподозрили в получении взятки. На мероприятие пришло от 100 до 300 человек.

В Омске участники митинга, организованного партиями КПРФ и "Яблоко", призвали власти отказаться от пенсионной реформы, а также упрекнули областной избирком в нежелании регистрировать заявку на проведение референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. Акция оказалась малочисленной. Организаторы связали это с тем, что демонстрацию пришлось провести на окраине города из-за отказа чиновников согласовать манифестацию в центре Омска, сообщает Интерфакс.

В удмуртском городе Воткинск организаторы потребовали от чиновников ответить "за ложь о повышении пенсионного возраста", передает "Эхо Москвы".

Госдума в четверг приняла в третьем и окончательном чтении закон о повышении пенсионного возраста в России. За него проголосовало 332 депутата, против — 83, воздержавшихся не оказалось. В изначальной редакции реформа предполагала постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Позже депутаты поддержали президентскую поправку, согласно которой для женщин возраст выхода на пенсию повысят до 60 лет, а не до 63. После внесения закона социологи зарегистрировали существенное падение рейтинга Владимира Путина.