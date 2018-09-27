Закон о повышении пенсионного возраста в России принят в третьем чтении

Госдума в четверг приняла в третьем и окончательном чтении закон о повышении пенсионного возраста в России. За него проголосовало 333 депутата, не поддержали реформу 62.

Второе чтение законопроект прошел накануне. Тогда депутаты поддержали президентскую поправку, согласно которой для женщин возраст выхода на пенсию повысят до 60 лет, а не до 63, как предлагалось изначально.

Теперь закон должны одобрить Совет Федерации и президент Владимир Путин.

Пенсионная реформа вызвала в России акции протеста, которые продолжаются середины лета. Их участники призывают к отставке правительства и проведению референдума.

В изначальной редакции реформа предполагала постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. После внесения закона социологи зарегистрировали падение рейтинга Владимира Путина. Позднее президент предложил смягчить реформу и ввести наказание за увольнение людей предпенсионного возраста. Соответствующий законопроект Госдума уже поддержала.