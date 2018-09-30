Правозащитники: жертвами России в Сирии стали 18 тысяч человек

Жертвами российской военной операции в Сирии за последние три года стали более 18 тысяч человек, в том числе около 8 тысяч мирных жителей, из которых более 3 тысяч – женщины и дети. Об этом в воскресенье сообщает базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека. По данным правозащитников, с начала интервенции Москва помогла сирийскому президенту Башару Асаду вдвое расширить подконтрольную ему территорию.

Авторы доклада возлагают на Кремль вину за появление миллионов сирийских беженцев. По сведениям наблюдателей, российская авиация в Сирии применила запрещенные международным правом зажигательные снаряды неизбирательного действия. Правозащитники заявили, что Россия постоянно распространяет ложь о непричастности к гибели мирного населения.

Составители отчета высказали разочарование неспособностью международного сообщества повлиять на Москву. Они призвали Совбез ООН немедленно остановить убийства сирийцев и добиться правосудия по предполагаемым военным преступлениям в Сирии.

В свою очередь в Москве заявили, что ее войска за три года операции в Сирии якобы уничтожили 85 тысяч террористов. За это время, по представленным в воскресенье официальным данным, погибли 112 российских военнослужащих. Минобороны России признало потерю 8 самолетов, 7 вертолетов, а также нескольких единиц сухопутной техники. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее американские чиновники признали, что в ходе операции проамериканской Коалиции против "Исламского государства", запрещенного в России и ряде других стран, погибли более 1100 мирных жителей. Правозащитники утверждают, что эта цифра в шесть раз больше.

Россия отрицает ответственность за гибель гражданских лиц и настаивает на необходимости перехода всей Сирии под контроль Асада. С этой целью ранее сирийская армия, Россия и Иран намеревались захватить провинцию Идлиб – последний оплот вооруженной оппозиции, однако в результате переговоров с Турцией, а также настойчивого беспокойства США и ЕС Владимир Путин и его союзники отказались от наступления на область, в которой проживает более 3 миллионов человек.

Россия официально вступила в сирийский конфликт ровно три года назад – 30 сентября 2015 года. Москва заявила, что сделала это по просьбе Дамаска о помощи в борьбе с терроризмом. Сирийская оппозиция и западные страны, однако, заявили, что реальной целью Кремля было желание подавить вооруженное сопротивление Асаду и спасти его правительство от поражения, которое в 2015 году казалось неминуемым. На протяжении трех лет международное сообщество неоднократно высказывало подозрение, что Россия совершает в Сирии военные преступления, в том числе путем применения противобункерных, кассетных и фосфорных бомб в жилых районах. США также обвиняют Москву в покрывательстве предполагаемых химических атак Асада. В Кремле отвергают эти обвинения.