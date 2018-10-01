Фонд Ролдугина получит из бюджета 6,5 миллиардов рублей

Фонд "Талант и успех", соучредителем которого является музыкант Сергей Ролдугин, в ближайшие три года получит около 6,5 миллиардов рублей из государственного бюджета, сообщает РБК со ссылкой на бюджетный проект. В предыдущие четыре года этот фонд получил около 5 миллиардов рублей от государства и не менее 15 миллиардов — от спонсоров.

Организация была основана в 2014 году по инициативе президента Владимира Путина. Учредителем выступил образовательный центр "Сириус" в Сочи. Заявленная цель фонда — поддержка одаренных детей, проявивших способности в области искусств, спорта и науки.

В ноябре 2016 года Владимир Путин на совещании правительства раскритиковал работу фонда за недостаточное использование выделенных средств. В марте 2017 года Министерство образования и науки России предложило штрафовать фонд "Талант и успех" Ролдугина в случае неэффективного расходования бюджетных средств.

В 2016 году Международный консорциум журналистов-расследователей, изучив так называемый "Панамский архив", пришел к выводу, что близкий друг Путина виолончелист Ролдугин вплоть до 2015 года владел офшорными компаниями с оборотом в несколько миллиардов долларов. Его фирмы ежедневно совершали многомиллионные сделки с российскими госкомпаниями, брали кредиты в зарубежном дочернем банке ВТБ без обеспечения, а также получали от российских бизнесменов кредиты под низкие проценты, при этом долги фактически не возвращались.

Путин, комментируя офшорную деятельность Сергея Ролдугина, утверждал, что почти все заработанные деньги музыкант потратил на приобретение музыкальных инструментов для российских госучреждений.