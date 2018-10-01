Северная и Южная Кореи приступили к разминированию границы

Войска Северной и Южной Корей приступили к разминированию пограничной демилитаризованной зоны, сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейское министерство обороны. Стороны уберут оттуда свои охранные посты, выведут из этого района вооружение и очистят территорию от взрывных устройств. Оставшиеся пограничники будут нести службу без оружия. Операция была согласована на встрече лидеров двух Корей, которая состоялась в Пхеньяне в прошлом месяце. Северокорейская сторона пока не подтвердила эту информацию.

Демилитаризованная зона шириной 4 километра растягивается через полуостров на 250 километров, разделяя две страны. Эта линия была зафиксирована Соглашением о перемирии от 1953 года в селении Пханмунджом, где до сих пор проходят переговоры между представителями Корей.

Наряду с южнокорейцами в этой зоне размещены международные силы ООН под руководством США. Представитель местного американского командования полковник Чад Кэрролл отказался сообщать, будут ли США выводить вооружение из демилитаризованной зоны вместе с южнокорейскими коллегами, однако заявил, что американские саперы участвуют в разминировании.

Южная Корея около 40 лет назад выстроила вдоль всей границы со своей стороны массивную стену высотой до 5 метров. Она растянулась на более чем 240 километров. Ее ширина у основания достигает 19 метров. Подходы к ней защищены колючей проволокой, находящейся под электрическим напряжением. В этой зоне Сеул установил систему громкоговорителей, через которые периодически вел агитационную кампанию против властей КНДР. Стена прерывается стена на 10 километров лишь на одном участке равнинной местности — в Пханмунджоме. Именно в этой местности в ноябре прошлого года северокорейский солдат совершил побег на Юг, будучи при этом серьезно ранен сослуживцами.

19 сентября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на встрече с главой КНДР Ким Чен Ыном объявил о том, что Пхеньян согласился окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Тончханн" и готов допустить туда иностранных наблюдателей для контроля. Тем не менее, на днях глава МИД КНДР Ли Ен Хо сказал в ООН, что его страна начнет избавляться от ядерного оружия лишь после того, как сможет убедиться в том, что Америка не угрожает ее национальной безопасности. В то же время президент США Дональд Трамп накануне заявил, что они с северокорейским лидером Ким Чен Ыном буквально "влюбились" друг в друга. Американский лидер настаивает, что его июньская встреча с Ким Чен Ыном в Сингапуре положила начало денуклеаризации Корейского полуострова.