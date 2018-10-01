В Москве двое полицейских ранили прохожего из травматического оружия

В Москве в ночь на понедельник двое полицейских открыли огонь по прохожему из травматического пистолета, нанеся ему тяжелые ранения.

Как сообщает "Московский комсомолец", 25-летний житель Пятигорска сделал замечание двум людям, которые стреляли в воздух из травматического оружия. Те в ответ несколько раз выстрелили в него.

Стрелявшие, как сообщается, оказались патрульными отдела МВД по Даниловскому району Москвы. Они не были при исполнении служебных обязанностей: один находился в отпуске, у второго был выходной.

Московская полиция подтвердила факт стрельбы и то, что в связи с ней были задержаны двое полицейских: лейтенант и старший сержант. Утверждается, что "в случае установления вины" они будут уволены, а их руководители будут привлечены к ответственности.