Изабель Юппер выступила в поддержку осужденных в России украинцев

Французская актриса Изабель Юппер выступила в поддержку украинских политзаключенных. Ее фотографию с плакатом с изображением Олега Сенцова и подписью "Free Sentsov" опубликовал на своей странице в Фейсбуке режиссер Кристоф Ружжиа.
"Юппер со своих съемок призывает к немедленному освобождению Сенцова и других украинских политических заключенных, арестованных в России", - написал Ружжиа.
Ранее более ста деятелей мировой культуры выступили в поддержку украинского режиссера. Они также призвали официальные лица ЕС и ООН оказать давление на Россию, чтобы добиться его скорейшего освобождения. Подписи под обращением поставили, в частности, классик мирового кинематографа французский режиссер Жан-Люк Годар, двукратный обладатель "Золотой пальмовой ветви" британский режиссер Кен Лоуч, обладатель премии "Оскар" канадский режиссер Дэвид Кроненберг и министр культуры Франции Франсуаз Ниссен.
Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Свою вину он не признает. 14 мая он объявил голодовку с требованием выпустить из российских тюрем всех украинских политзаключенных, которую не прекращает до сих пор. Сенцов неоднократно заявлял, что будет держать ее "до конца".
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