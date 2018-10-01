Канев: Чепига получил героя России за эвакуацию Януковича

Подозреваемый британской полицией в отравлении Скрипалей Руслан Боширов, он же, по некоторым данным, офицер ГРУ России Анатолий Чепига, возглавлял операцию по эвакуации из Киева президента Украины Виктора Януковича. Об этом в эфире украинского телеканала "Громадське" сообщил российский журналист Сергей Канев, принимавший участие в расследовании The Insider и Bellingcat, благодаря которому в деле и появилась фамилия Чепиги.

Канев рассказал, что Чепига с подразделением спецназа прибыл в резиденцию Януковича "Межигорье" в феврале 2014 года, "находился там" и "охранял его". По информации журналиста, за операцию по вывозу Януковича из Украины Чепига получил звание героя России. Канев также утверждает, что за эту же операцию то же звание получил бывший охранник Владимира Путина, а ныне губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"Мне также известно, что награды получили люди, которые в дальнейшем составили костяк "частной военной компании Вагнера", – заявил Канев.

Журналист пообещал, что на днях опубликует детали участия Чепиги в спецоперации по эвакуации экс-президента Украины.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Чепига получал звание героя.

В то же время Сергей Канев покинул Россию после начала доследственной проверки ФСБ утечки личных данных "Боширова-Чепиги" и второго подозреваемого по делу Скрипалей – Александра Петрова, настоящее имя которого журналисты обещали раскрыть в ближайшее время. Канев опасается, что за его расследование его ждет уголовное преследование.

Бывший сотрудник ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в марте 2018 года в британском городе Солсбери нервно-паралитическим агентом "Новичок". Им удалось выжить после покушения.

В августе Великобритания назвала имена людей, которых считает исполнителями преступления, – "Руслан Боширов" и "Александр Петров", обвинив власти России в его организации. В Кремле эти обвинения отвергают.

Позже люди, назвавшиеся именами Боширова и Петрова, выступили в эфире подконтрольного Кремлю телеканала Russia Today. Они отрицали причастность к инциденту, а также какую-либо связь с российской разведкой. С тех пор "Петров" и "Боширов" не выходили на связь со СМИ, их местонахождение остается неизвестным.