Bellingcat: "Боширов" – псевдоним полковника ГРУ Анатолия Чепиги

"Руслан Боширов" – это псевдоним полковника Главного разведывательного управления России Анатолия Чепиги, сообщается в совместном расследовании Bellingcat и The Insider. По данным расследователей, подозреваемому в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании было присуждено звание Героя России.

Bellingcat ссылается на несколько источников, знакомых с "Бошировым" и подтвердивших его личность. Расследователи приводят детали его биографии. В частности, утверждается, что он служил в 14-й бригаде спецназа в Хабаровске, играл ключевую роль во второй чеченской войне и был замечен недалеко от российско-украинской границы в конце 2014 года.

В расследовании говорится, что псевдоним "Руслан Боширов" появился в 2010 году, тогда же полковник ГРУ получил паспорт на это имя и переехал в Москву. Звание Героя России ему было присуждено в 2014 году. Имя Анатолия Чепиги и присуждение ему этой награды упомянуты на сайте Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Человека, внешне похожего на "Боширова", журналисты обнаружили на фотографии выпускников учебного заведения.

Британская полиция подозревает людей с именами "Руслан Боширов" и "Александр Петров" в совершении нападения на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Люди, назвавшиеся этими именами, выступили в эфире подконтрольного Кремлю телеканала RT. В нем они отрицали причастность к инциденту, а также какую-либо связь с российской разведкой. С тех пор "Петров" и "Боширов" не выходили на связь со СМИ, их местонахождение остается неизвестным.

Президент России Владимир Путин также заявил, что "Петров" и "Боширов" – гражданские лица. Российские власти неоднократно отрицали причастность к отравлению Скрипалей и продолжают настаивать, чтобы британская сторона допустила специалистов из России к расследованию нападения.