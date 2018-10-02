Госдепартамент отверг идею обмена Сенцова на Бута и Бутину

Госдепартамент США отверг возможность обмена держащего голодовку в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова на троих россиян, находящихся под стражей в Соединенных Штатах. Об этом представитель ведомства заявил в комментарии Би-би-си. По его словам, такое предложение Москвы стало бы "еще одним знаком того, что Россия с недостаточным уважением относится к правам человека, суверенитету Украины и верховенству закона".

Чиновник сказал, что выдвинутые против Сенцова обвинения являются "циничной местью" Кремля за позицию украинского режиссера "по поводу российской оккупации Крыма".

30 сентября "Новая газета" со ссылкой на источник рассказала, что Москва готова освободить Сенцова в обмен на осужденных за преступления в США Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также находящуюся под арестом Марию Бутину, которая подозревается в лоббистской деятельности в пользу России без соответствующих разрешений властей. Российское руководство официально не подтвердило наличие такой инициативы.

Олег Сенцов был осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Свою вину он не признал и 14 мая объявил голодовку с требованием освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Он неоднократно заявлял, что будет держать ее "до конца". С требованием немедленно освободить Сенцова в последние месяцы выступили более 100 деятелей мировой культуры, правозащитники и лидеры стран Запада.

Россиянин Виктор Бут был осужден в 2012-м году в США на 25 лет тюрьмы за намерение незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку терроризма. Константин Ярошенко в 2011-м году был приговорен американским судом к 20 годам лишения свободы по обвинению в попытке транспортировки наркотиков. Марию Бутину подозревают в попытке наладить связи между Кремлем и американскими чиновниками с целью обеспечить влияние Москвы на политику Вашингтона.