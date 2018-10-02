Пациент реабилитационного центра в Чебаркуле рассказал о пытках

В Челябинской области проверяют сообщения об издевательствах над пациентами в реабилитационном центре города Чебаркуль.

Уполномоченный по правам человека в области Маргарита Павлова обратилась в полицию и прокуратуру после того, как сбежавший из центра пациент рассказал о пытках.

Утверждается, что пациентов в реабилитационный центр отправляют их родственники, которым обещают за деньги помочь избавить их родных от зависимостей и психических расстройств. При этом часть людей отправляют в центр против их воли и удерживают там насилием. Сам заявитель утверждает, что его задержали на улице неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и под пытками заставили признаться в зависимости, после чего отправили в центр.

По его словам, пациентов центра часто избивали, обливали ледяной водой, а также применяли к ним разного рода унизительные наказания: например, заставляли ходить с прикрепленным "хвостом" из бутылок. На сайте омбудсмена говорится, что показания о пытках готовы дать еще три человека. Комментариев представителей центра пока нет.

Радио Свобода ранее сообщало об издевательствах над несовершеннолетними в казанском реабилитационном центре "Символ жизни". Центр был закрыт по решению суда, против ряда его сотрудников возбудили уголовные дела.