Губернатор Курганской области Алексей Кокорин ушел в отставку. Сообщение об этом размещено на сайте регионального правительства. В тексте говорится, что такое решение чиновник принял "в связи с переходом на новое место работы".

Полномочия Кокорина истекали в 2019 году. Он был избран в сентябре 2014 года с результатом почти 85 процентов голосов. 30 сентября РБК сообщало со ссылкой на свои источники в Администрации президента, что чиновник будет уволен в ближайшее время.

По данным источников издания, одной из главных причин такого решения стало плохое состояние Курганской области. Регион считается депрессивным, по итогам 2017 года занимал 74 место в рейтинге социально-экономического развития регионов "РИА Рейтинг", и чиновнику не удалось исправить ситуацию, отмечало издание.

В сентябре президент Владимир Путин отправил в отставку глав трех регионов: Астраханской области, Приморского края и Кабардино-Балкарии. До следующих выборов он может уволить до десяти руководителей субъектов Российской Федерации, сообщала газета "Ведомости" со ссылкой на близких к Администрации президента собеседников.