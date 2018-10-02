Во Франции задержали подозреваемых в связях с террористами

Французская полиция задержала 11 подозреваемых в связях с террористами. Трое задержанных уже арестованы – у них нашли оружие. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Жерар Колон.

По его словам, в антитеррористической операции участвовали около 200 полицейских. Задержаны члены организации Centre Zahra France, штаб-квартира которой находится в департаменте Нор на севере Франции.

На прошлой неделе по подозрению в подготовке теракта во Франции задержали 18-летнего уроженца Чечни. Его брат ранее также был задержан – его подозревают в связях с Хамзатом Азимовым, который в мае напал с ножом на прохожих в Париже.

Французские СМИ подсчитали, что 13 терактов во Франции совершили известные правоохранительным органам люди.