Дело в отношении Кирилла Серебренникова передано в суд

Дело в отношении "Седьмой студии" и ее руководителя, режиссера Кирилла Серебренникова, направлено в суд, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Сотрудников "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Софью Апфельбаум и Нину Масляеву обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на театральный проект "Платформа" в 2011–2014 годах.

Все обвиняемые, кроме Масляевой, заключившей сделку со следствием, свою вину отрицают и считают уголовное дело сфабрикованным.

В поддержку обвиняемых выступают деятели культуры, а также политики и общественные деятели.

В августе Алексей Малобродский заявил о фальсификации протокола допроса бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Ларисы Войкиной, на показаниях которой во многим строится обвинение.

Благодаря показаниям Войкиной следствие установило, что сотрудники "Седьмой студии" получали "неофициальную" завышенную зарплату, брали наличные в долг из кассы организации и выдавали займы третьим лицам, что гендиректор Алексей Малобродский продолжал получать деньги после своего увольнения, а художественный руководитель Кирилл Серебренников лично распоряжался финансами. Однако в первоначальном протоколе допроса Войкиной, который Малобродский обнаружил в материалах уголовного дела, таких показаний не значилось. Сама свидетельница подтвердила фальсификацию. "Я не давала таких ответов", – сказала она в интервью РБК.

Следственный комитет объяснил подмену "ошибкой". В ведомстве признали, что протоколов действительно два, но один из них был лишь "проектом", который впоследствии свидетельница якобы дополнила сама.