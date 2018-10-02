Мэр Владивостока объявил об отставке через социальные сети

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко 2 сентября заявил, что уходит в отставку по собственному желанию. Он покинет пост 11 октября, говорится в сообщении чиновника в фейсбуке. "Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации... С уважением к жителям города и настоящей любовью к моему Владивостоку", – заявил Веркеенко.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко заявил, что узнал о заявлении об отставке Веркеенко из социальных сетей. По его словам, накануне на совещании, на котором выступал глава Владивостока, об этом речи не шло. "Вообще в органах муниципальной власти, краевого уровня такие вещи так не делаются", – цитирует Кожемяко DEITA.RU.

В конце прошлого года приморского предпринимателя Виталия Веркеенко единогласно избрали главой Владивостока депутаты городской думы. Кандидатуру Веркеенко, рекомендованную партией "Единая Россия", имеющей большинство в думе Владивостока, поддержали коммунисты. Ранее они заявляли о намерении бойкотировать процедуру.

До назначения на пост мэра Веркеенко был занимал пост глaвы дeпapтaмeнтa cтpaтeгичecкoгo paзвития Пpимopья и владел aвтoмoбильным бизнecом.

В конце сентбря ​газета "Ведомости" со ссылкой источники в Кремле сообщила, что Администрация президента России отправит в Приморский край "десант" своих сотрудников и политтехнологов. Их главной задачей станет помочь Кожемяко победить на выборах на выборах губернатора. Результат выборов губернатора, второй тур которых прошел 16 сентября, был отменен после сообщениях о многочисленных нарушениях и протестах выборов.