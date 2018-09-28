СМИ: Кремль отправит "десант" сотрудников в Приморье

Администрация президента России отправит на повторные выборы в Приморском крае "десант" своих сотрудников и политтехнологов. Их главной задачей станет помочь назначенному накануне президентом России врио губернатора Олегу Кожемяко победить на выборах. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой источники в Кремле.



На три месяца, которые будет идти предвыборная кампания в Приморье в регион, по данным издания, будут отправлены Борис Рапопорт, кандидатура которого рассматривается на пост замначальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета, и сотрудница управления Мария Сергеева. Отвечать за подготовку поручено начальнику одного из управлений президента Александру Харичеву.



Над кампанией также будут работать политтехнологи из "Бакстер групп", представители PR-агентства "ИМА-консалтинг" и "Полилог". Ранее они принимали участие и в других предвыборных кампаниях, в том числе в президентской. Один из собеседников "Ведомостей" считает, что работать с Кожемяко будет очень тяжело, поскольку он "жесткий руководитель".

27 сентября Олег Кожемяко был назначен исполняющим обязанности губернатора Приморья. Ранее он возглавлял Корякский автономный округ, Амурскую и Сахалинскую области.



20 сентября избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов второго тура главы региона. Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила признать итоги выборов губернатора Приморского края недействительными. Она подчеркнула, что в ЦИК шокированы многочисленными нарушениями и пообещала расследование "без оглядки на личности организаторов фальсификаций".



Второй тур выборов губернатора Приморского края состоялся 16 сентября. На них лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, однако, когда подсчет голосов уже завершался, вперед с незначительным отрывом вышел исполняющий обязанности губернатора единоросс Андрей Тарасенко. Наблюдатели обратили внимание на необычные результаты на ряде участков, где за Тарасенко проголосовали якобы 100 процентов избирателей. Ищенко заявил о фальсификациях и призвал к акциям протеста, на которые вышли тысячи жителей Владивостока. После этого Тарасенко ушел в отставку.