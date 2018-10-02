Реформа образования в Латвии "защитит от российской пропаганды"

Реформа образования в Латвии не оставит шансов для распространения предполагаемой российской пропаганды и дезинформации. Об этом в интервью "Европейской правде" заявил министр образования страны Карлис Шадурскис, комментируя радикальное сокращение русскоязычного образования в латвийских школах.

По его словам, противниками нововведений являются те российские силы, которые не желают, чтобы русскоязычное меньшинство интегрировалось в латвийское общество и сохраняло лояльность государству. Он подчеркнул, что "единое образование – это единственный путь" к сплоченному обществу.

Работникам образования, которые не смогут трудиться в соответствии с новыми правилами, придется уволиться, предупредил министр. Он пояснил, что с первого по шестой класс доля образования на языке нацменьшинств – прежде всего русском – будет составлять половину от общего объема, однако в старших классах 80 процентов занятий будет вестись на государственном языке, тогда как экзамены будут сдаваться только на латышском.

В середине сентября в Латвии около пяти тысяч человек вышли на шествие в защиту русских школ. Организаторами акции выступил "Русский союз Латвии", который протестует против перехода школ на латышский язык обучения и называют этот процесс принудительной ассимиляцией.

Сейчас в Латвии есть два типа школ – латышские и школы национальных меньшинств, где учатся и русскоязычные дети. 60 процентов уроков в национальных школах преподают на латышском, 40 процентов – на национальном. В апреле президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил изменения в законодательстве, предусматривающие перевод всех средних школ на государственный язык к 2021 году.