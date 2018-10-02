Один из понятых по делу Оюба Титиева работал в полиции

Один из понятых, присутствовавших при обыске автомобиля чеченского правозащитника Оюба Титиева, во время которого у того были якобы обнаружены наркотики, работал в полиции. Об этом стало известно во время допроса понятного на очередном заседании суда по делу Титиева.

Бислан Тасуев работал в полиции до 2017-го года и уволился всего за несколько месяцев до задержания правозащитника. При этом, по его словам, ему просто "надоело" работать.

Как вспомнил понятой, когда его подвели к автомобилю Титиева, передние двери, капот и багажник машины уже были открыты. Тасуев также присутствовал при отборе образцов срезов ногтей и смывов с рук задержанного.

Главу грозненского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева задержали 9 января 2018 года. Чеченская полиция якобы обнаружила в его машине пакет с марихуаной. Через два дня Титиева арестовали, обвинив в хранении наркотиков в крупном размере.

Правозащитник утверждает, что наркотики ему подбросили. Международные правозащитные организации, российские оппозиционные политики и общественные деятели неоднократно выступали с призывами освободить Титиева. В "Мемориале" уверены, что его арест связан с тем, что глава Чечни Рамзан Кадыров хочет избавиться от присутствия в республике правозащитного центра.

18 мая стало известно, что из вещдоков по делу Титиева пропали его личные вещи, видеорегистратор и оборудование, которое отслеживало маршрут и местонахождение его автомобиля. Кроме того, ручка и замок машины оказались повреждены — дверь можно было открыть без ключа.