Независимые расследователи нашли ещё одно фото Чепиги

Радио Свобода и расследовательской группе Bellingcat удалось найти в открытых источниках еще одно, ранее не публиковавшееся в СМИ фото Анатолия Владимировича Чепиги – человека, который очень похож на Руслана Боширова, подозреваемого в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль "Новичком".

5 сентября полиция Великобритании опубликовала сделанные камерами видеонаблюдения фотографии двух человек, которые, по ее мнению, причастны к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта 2018 года. В заявлении полиции говорилось, что они въехали в Великобританию под именами "Руслан Боширов" и "Александр Петров".

14, 20 и 26 сентября расследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider опубликовали полученные из неназванных источников документы, имеющие отношение к Петрову и Боширову. В их числе – данные из базы ФМС о выдаче российского паспорта Петрову со штампом "Сведений не давать" и телефоном, принадлежащим Министерству обороны; а также учетную карточку гражданина России Анатолия Чепиги из системы "Российский паспорт", фотография на которой очень похожа на Руслана Боширова.

Подробнее читайте: "И все-таки – герой. Новое фото Анатолия Чепиги".